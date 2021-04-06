Кравчук назвал причину, по которой Кремль не решится на большую войну

По словам Кравчука, целью российского руководства является не война.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Россия не начнет полномасштабную войну против Украины, поскольку в Кремле осознают последствия такого решения для РФ.
"Россия не готова к широкомасштабной войне. У нее много внутренних проблем. При всей непредсказуемости ее действий, всегда остается у них на анализе страх. Страх перед будущим. И я думаю, что Путин знает, чем это все может закончиться для него. Очень хорошо знает", — уверен Кравчук.
По его словам, целью российского руководства является не война, а контроль над Украиной и Европой.
"Ему этого не дадут сделать. Он уже не сможет вести себя так, как он вел себя несколько лет назад. Мир увидел, с кем имеет дело. И я это вижу по заявлениям НАТО и политиков высокого ранга во всем мире", — подчеркнул Кравчук.
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Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта выразил соболезнования в связи с гибелью украинских военных на Донбассе и призвал всех лидеров нормандского формата поспособствовать сохранению режима прекращения огня.
- Ранее Зеленский заявлял, что он готов провести отдельные переговоры с Путиным, Меркель и Макроном в том случае, если не будет саммита нормандского формата.
- 31 марта прошли переговоры Путина, Меркель и Макрона, в которых также обсуждался и Донбасс. Глава РФ настаивал на проведении Украиной переговоров с "ЛДНР" и призывал урегулировать правовые аспекты особого статуса Донбасса.