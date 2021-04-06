Кравчук назвал причину, по которой Кремль не решится на большую войну

Кравчук о ситуации на Донбассе / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Россия не начнет полномасштабную войну против Украины, поскольку в Кремле осознают последствия такого решения для РФ.

"Россия не готова к широкомасштабной войне. У нее много внутренних проблем. При всей непредсказуемости ее действий, всегда остается у них на анализе страх. Страх перед будущим. И я думаю, что Путин знает, чем это все может закончиться для него. Очень хорошо знает", — уверен Кравчук.

По его словам, целью российского руководства является не война, а контроль над Украиной и Европой.

"Ему этого не дадут сделать. Он уже не сможет вести себя так, как он вел себя несколько лет назад. Мир увидел, с кем имеет дело. И я это вижу по заявлениям НАТО и политиков высокого ранга во всем мире", — подчеркнул Кравчук.

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