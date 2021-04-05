Кравчук пояснил, как можно заставить российские войска убраться из Украины

Леонид Кравчук / УНИАН

Заставить российские власти увести свое войска из оккупированных украинских территорий на Донбассе можно лишь совместными санкционными усилиями США и Европы. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на Минских переговорах Леонид Кравчук.

Он полагает, что позитивное движение в переговорах вперед невозможно без урегулирования ситуации с перемирием.

"Повлиять на Россию может только мировое сообщество. Европа наконец-то поняла, с кем имеет дело. США с приходом президента Байдена фактически тоже заявили, что Украина наедине с Россией не останется. Думаю, только совместными усилиями мы заставим Россию жить в рамках международного права и уйти прочь с украинской земли", – сказал Кравчук.

При этом он отметил, что Россия ни в малейшей степени не желает, чтобы на Донбассе наступил мир.

"Мы должны выходить из этого – пока Россия не изменит свою философию в отношении Украины как подчиненной ей территории, говорить с ними очень тяжело", – отметил Кравчук.

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Война на Донбассе: