Кравчук пояснил, как можно заставить российские войска убраться из Украины

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в деталях пояснил, как можно добиться того, чтобы российские оккупационные войска покинули районы Донбасса.
Заставить российские власти увести свое войска из оккупированных украинских территорий на Донбассе можно лишь совместными санкционными усилиями США и Европы. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на Минских переговорах Леонид Кравчук.
Он полагает, что позитивное движение в переговорах вперед невозможно без урегулирования ситуации с перемирием.
"Повлиять на Россию может только мировое сообщество. Европа наконец-то поняла, с кем имеет дело. США с приходом президента Байдена фактически тоже заявили, что Украина наедине с Россией не останется. Думаю, только совместными усилиями мы заставим Россию жить в рамках международного права и уйти прочь с украинской земли", – сказал Кравчук.
При этом он отметил, что Россия ни в малейшей степени не желает, чтобы на Донбассе наступил мир.
"Мы должны выходить из этого – пока Россия не изменит свою философию в отношении Украины как подчиненной ей территории, говорить с ними очень тяжело", – отметил Кравчук.
Читайте такжеУ Кравчука заявили о сценарии РФ по Донбассу и объяснили роль США
Война на Донбассе:
- Российско-террористические войска 26 марта обстреляли позиции украинской армии вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Погибли 4 бойца ООС. Двое получили ранения.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 31 марта прошло заседание ТКГ, в рамках которого Киев предложил установить новый режим перемирия на Донбассе с 1 апреля. РФ такую идею не поддержала.
- 2 апреля прошли первые телефонные переговоры президента Украины Зеленского с президентом США Байденом. В ходе дискуссии американская сторона подтвердила поддержку Киева в российско-украинском конфликте на Донбассе.