Кравчук рассказал, когда амнистируют участников вооруженного конфликта на Донбассе

Военные преступники и те, у кого руки в крови, кто убивал, не могут быть амнистированы, отметил первый президент Украины.
Закон об амнистии участников вооруженного конфликта на Донбассе, под которую не подпадут виновные в тяжких преступлениях, будет принят Верховной Радой после выборов и формирования местных органов власти на этих территориях в соответствии с украинским законодательством, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
"Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, будет и принят украинским парламентом закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна", — сказал Кравчук в в интервью российскому агентству ТАСС.
В законе, по его словам, будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах.
"Конечно, военные преступники и те, у кого руки в крови, кто убивал, они не могут быть амнистированы", — заметил Кравчук.
Для определения тех, кто подпадает под амнистию, руководитель украинской делегации допустил создание специальных комиссий с участием местных властей Донбасса.
"Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина должна будет доказана по закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать", — заключил он.
Амнистия участникам войны на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 5 ноября вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минские договоренности предполагают принятие Украиной законодательства об амнистии на Донбассе, однако механизм не будет применен к лицам, которые причастны к авиакатастрофе МН-17 и военным преступлениям в ходе российско-украинского конфликта на востоке страны.
- 30 августа тогдашний замглавы ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что, Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий.