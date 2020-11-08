Кравчук рассказал, когда амнистируют участников вооруженного конфликта на Донбассе

Кравчук рассказал, когда примут закон об амнистии на Донбассе / УНИАН

Закон об амнистии участников вооруженного конфликта на Донбассе, под которую не подпадут виновные в тяжких преступлениях, будет принят Верховной Радой после выборов и формирования местных органов власти на этих территориях в соответствии с украинским законодательством, заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"Когда будет создана местная власть после выборов на неподконтрольной территории, будет и принят украинским парламентом закон об амнистии. Амнистия до выборов нереальна", — сказал Кравчук в в интервью российскому агентству ТАСС.

В законе, по его словам, будут учтены особенности региона и мировой опыт в этих вопросах.

"Конечно, военные преступники и те, у кого руки в крови, кто убивал, они не могут быть амнистированы", — заметил Кравчук.

Для определения тех, кто подпадает под амнистию, руководитель украинской делегации допустил создание специальных комиссий с участием местных властей Донбасса.

"Каждый человек будет рассматриваться отдельно, его вина должна будет доказана по закону через суд. Другого быть не может. Невинные люди не должны пострадать", — заключил он.

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