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Кремлевский маньяк хочет "нагадить" Украине: журналист назвал цель "пещерной людоедни" РФ

27 марта 2023, 10:58
В РФ уверены, что не могут проиграть, потому что Россия – ядерная держава, пояснил Александр Сотник.
Сотник, Путин
Александр Сотник назвал цель Владимира Путина по Украине / коллаж фото УНИАН

В вопросе продолжения войны против Украины кремлевская верхушка не ориентируется на рациональные факторы, заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"В Кремле и в пещере, как я называю ра**истско-фашистскую федерацию, рацио нет – там одно сплошное эмоциональное зигование и какие-то иррациональные установки. Там уверены, что не могут проиграть, потому что Россия – ядерная держава. Но если Россия применит ядерное оружие, проигрывают все! И Россия проигрывает, со всеми остальными, но всё равно проигрывает", — заявил он в ходе чата в Главреде.

Российские оккупанты думают, что, если Украину нельзя победить, значит, "надо ей просто нагадить, уничтожить её, испортить ей жизнь, нанести такой ущерб, который бы сделал её существование мучительным", говорит журналист.

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"Поэтому в области рацио здесь ответов нет. Это как постылый муж, с которым давным-давно случился развод, а он говорит: "Нет, я тебя всё равно со свету сживу. Если ты со мной не будешь, я тебя убью". Именно так, как маньяк, ведёт себя эта пещера, эта людоедня", — добавил Сотник.

Ранее Сотник заявил о том, что война в Украине может завершиться к середине осени 2023 года. Но у Украины будет очень важная задача – после выхода украинских военных на границы 1991 года "зафиксировать" это должным образом.

Он отмечает, что одна из причин возможного скорого завершения войны заключается в том, что США будут предоставлять помощь и делать всё возможное для этого.

Вместе с тем он считает, что российский диктатор Владимир Путин не откажется от своей идеи захватить Украину, потому что он психически болен и вбил себе в голову, что это "его миссия". Глава Кремля считает себя "исторической личностью", пояснил Сотник.

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