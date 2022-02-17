Кровавый расстрел в Днепре: появилась новая версия стрельбы Рябчука

Артем Рябчук / Фейсбук Д.Монастырского

Основной версией следствия по делу об убийстве пяти человек в Днепре на заводе Южмаш является совершение задержанным солдатом Нацгвардии Артемом Рябчуком преступления из-за неуставных отношений.

Также следователи рассматривают вторую версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его нахождением в состоянии аффекта, пишет Оdessa-life.

Третья версия — поручение иностранных спецслужб, негосударственных организаций для дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране, отмечается в материале.

Из Рябчука пытаются сделать жертву

Журналисты пишут, что недавно в Измаиле прошел митинг в поддержку Рябчука. На нем земляки обвиняемого заявляли, что трагедия в Днепре случилась из-за беспредела в украинских воинских подразделениях. Они требовали привлечь к расследованию этой трагедии независимых экспертов.

Акции в поддержку Рябчука проходили во Львове, Днепре, Одессе и даже за границей.

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А адвокат Рябчука Игорь Степанов и вовсе просит признать солдата потерпевшим.

Дедовщина - как "спусковой крючок": мнение эксперта

По словам военного эксперта Олега Жданова,есть тесты, которые путем анонимных опросов позволяют выявить в частях неуставные отношения.

"И я совсем не удивлюсь, если это окажется повсеместным. Командирам меньше хлопот, когда "дедушка" берет на себя их роль. А когда самоуправство переходит все границы, командиры говорят "ой". И наказание для командиров за то, что распустили части, должно быть реальным. Но скорее всего эта история вскоре забудется. Следствие затянется, фанаты остынут, в Нацгвардии отряхнутся, в армии вообще отмахнутся — не у нас случилось и не с нас спрос", - пояснил эксперт.

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Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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