Куда в Европу украинским туристам можно уехать с прививками от COVID-19 и без: инфографика

Все страны Европы можно поделить на несколько групп - согласно коронавирусным правилам въезда, которые действуют на данный момент для Украины.
Согласно данным инсайдеров, уже через неделю чиновники Евросоюза могут принять решение об открытии своих границ для граждан Украины. Тем не менее, говорят эксперты, в Брюсселе полностью не верят коронавирусной статистике из Украины и боятся не справиться с потоком невакцинированных украинцев. Портал Европейская правда разделил все страны Старого Света на несколько групп согласно коронавирусным правилам вьезда, действующими для украинцев, и обозначили их разными цветами.
Красные страны требуют от тех, кто приехал с Украины, обязательной самоизоляции либо вообще отказывают во въезде без веских причин (к примеру - наличие права на работу, документально подтвержденное лечение и т.д,). Такие государства не делают исключений даже для тех, кто вакцинировался в Украине.
Желтые страны обозначили те государства, которые пускают через границу туристов, что прививались вакцинами, но только одобренными Европейским агентством по медицинским средствам. То есть самые популярные в Украине китайские вакцины в счет не идут.
Зеленый цвет − государства, которые позволяют въезд непривитых туристов из-за пределов ЕС. Только с негативными ПЦР-тестами, либо тех, кто уже переболел COVID-19.
Синим обозначены государства, которые пускают к себе туристов даже без тестов.
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Напомним, ранее директор индийского Института сыворотки (Serum Institute) Адар Пунавалла заявил, что людей, которых прививали от коронавируса вакциной CoviShield (местное название препарата от AstraZeneca, самая популярная вакцина в Украине), массово возникают трудности с поездками в Европейский союз.
На данный момент Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на сегодня одобрило четыре вакцины от коронавируса: AstraZeneca (новое название — Vaxzevria), Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.