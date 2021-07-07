Куда в Европу украинским туристам можно уехать с прививками от COVID-19 и без: инфографика

Куда в Европу украинским туристам можно уехать с прививками от COVID-19 / УНИАН

Согласно данным инсайдеров, уже через неделю чиновники Евросоюза могут принять решение об открытии своих границ для граждан Украины. Тем не менее, говорят эксперты, в Брюсселе полностью не верят коронавирусной статистике из Украины и боятся не справиться с потоком невакцинированных украинцев. Портал Европейская правда разделил все страны Старого Света на несколько групп согласно коронавирусным правилам вьезда, действующими для украинцев, и обозначили их разными цветами.

Красные страны требуют от тех, кто приехал с Украины, обязательной самоизоляции либо вообще отказывают во въезде без веских причин (к примеру - наличие права на работу, документально подтвержденное лечение и т.д,). Такие государства не делают исключений даже для тех, кто вакцинировался в Украине.

Желтые страны обозначили те государства, которые пускают через границу туристов, что прививались вакцинами, но только одобренными Европейским агентством по медицинским средствам. То есть самые популярные в Украине китайские вакцины в счет не идут.

Зеленый цвет − государства, которые позволяют въезд непривитых туристов из-за пределов ЕС. Только с негативными ПЦР-тестами, либо тех, кто уже переболел COVID-19.

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Синим обозначены государства, которые пускают к себе туристов даже без тестов.

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Напомним, ранее директор индийского Института сыворотки (Serum Institute) Адар Пунавалла заявил, что людей, которых прививали от коронавируса вакциной CoviShield (местное название препарата от AstraZeneca, самая популярная вакцина в Украине), массово возникают трудности с поездками в Европейский союз.

На данный момент Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на сегодня одобрило четыре вакцины от коронавируса: AstraZeneca (новое название — Vaxzevria), Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.