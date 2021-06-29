В Евросоюз не пускают всех привитых вакциной Covishield: в Индии объяснили, почему

Вакцинация от коронавируса / УНИАН

У граждан Индии, которых прививали от коронавируса вакциной CoviShield (местное название препарата от AstraZeneca), массово возникают трудности с поездками в Европейский союз. Об этом заявил исполнительный директор индийского Института сыворотки (Serum Institute) Адар Пунавалла на своей странице в Twitter.

Руководство Института сыворотки (Serum Institute), в котором производят препарат, сейчас занимается решением этой проблемы.

Он также уточнил, что поскольку жители Индии не могут попасть в Евросоюз, поскольку были вакцинированы Covishield. И что он пытается решить эту проблему.

"Уверяю всех, я буду обсуждать это на самых высоких уровнях и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время как с регуляторными органами, так и на дипломатическом уровне со странами", — заявил Пунавалла.

На данный момент Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на сегодня одобрило четыре вакцины от коронавируса: AstraZeneca (новое название — Vaxzevria), Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

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Вакцинация от COVID-19 в Украине

Первая вакцина от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Из Индии привезли вакцину CoviShield, она считается индийским вариантом Astra Zeneca. Киев получил вакцину в количестве 500 тысяч доз.

24 февраля, в стране началась кампании по вакцинации. В первую очередь прививки стали делать медицинским работникам и бойцам ООС на Донбассе.

В апреле Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca. Это произошло из-за сильной вспышки коронавируса в стране. Правительство Индии заявило, что не будет отправлять индийскую вакцину в другие страны, пока не вакцинируют все свое население.

11 июня Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможного побочного эффекта после вакцинации британским препаратом AstraZeneca.