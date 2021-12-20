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Кульки за 2-3 гривны: украинцы узнали минимальную цену пластиковых пакетов

20 декабря 2021, 18:15
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Минимальная цена пакетов рассчитана с учетом расходов производителей, прибыли и торговой надбавки.

пакет
В Украине пакеты стают платные / УНИАН

Украина с 1 февраля 2022 года вводит минимальные розничные цены на пластиковые пакеты.

Как говорится в сообщениях Минздрава и Минэкономики, соответствующее решение правительство Украины приняло на заседании в понедельник.

Подчеркивается, что каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. В то же время в ЕС, как уточнил глава Минздрава Виктор Ляшко, этот показатель составляет в среднем 90.

Цена пластиковых пакетов в Украине

  • за один пакет без ручек и боковых складок – 2 грн (с НДС);
  • за один пакет без ручек и с боковыми складками, а также с ручками и без боковых складок – 2,5 грн (с НДС);
  • за один пакет с ручками и боковыми складками – 3 грн (с НДС).

Опасность пластиковых пакетов

"При этом из 40 тыс. тонн пластика в Украине на переработку идет только 6%. В Европе уровень утилизации достигает 70%", - добавил Ляшко.

Он указал, что рост производства и использования пластика за последние 20 лет привел к увеличению заболеваний эндокринной системы из-за содержащихся в нем химических веществ.

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"Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит оградить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика", - отметил первый замминистра экономики Денис Кудин.

Пластиковые пакеты стают платными: что нужно знать

В июне 2021 года вступил в силу закон №2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины", который запретил бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепитах с 10 декабря 2021 года. Однако правительство не успело вовремя принять соответствующее постановление и минимальных ценах, хотя и выносило его на заседание 17 ноября. В пояснительной записке указывалось, что минимальная цена рассчитана с учетом расходов производителей, прибыли и торговой надбавки, и сегодня цены таких пакетов колеблются от 1 до 3,99 грн за штуку. В документе уточнялось, что речь идет о пакетах в форме рукава, с дном и открытой горловиной со стенками толщиной свыше 50 микрометров.

Читайте такжеЗапрет пластиковых пакетов в супермаркетах: украинцам грозят штрафы, но есть исключенияВ результате розничные сети самостоятельно принимали решения о таких ценах. В крупнейших сетях они, как правило, колеблются от 0,01 грн до 0,19 грн.

Требования к платной продаже не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 г. запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров).

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