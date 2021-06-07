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Кулёчек не надо: Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в Украине

7 июня 2021, 11:25

В Украине запретят сверхлегкие пластиковые пакеты и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм.

Зеленский
Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в Украине / УНИАН

В Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответсвующий закон.

Подписание состоялось в ходе форума "Украина 30. Экология". Согласно закону, в Украине запретят сверхлегкие пластиковые пакеты и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм. Это может касаться, например, малых прозрачных пакетов-маек, мотки которых люди привыкли видеть в неограниченном количестве в магазинах.

Обычно, такие пакеты имеют толщину стенки 10,2 мкм. Они быстро рвутся и фактически не пригодны для переработки. Это же касается пакетов-маек, которые распространяются на кассах. Их толщина стенки варьируется, в зависимости от торговой сети, от 24,8 мкм до 50 мкм.

Также под запрет попадают оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты.

"Кульки" под запретом

Согласно тексту закона, под запрет использования и продажи попали сразу три вида пакетов, которые долго разлагаются:

  • тонкие (со стенками от 15 до 50 микрометров);
  • сверхтонкие (со стенками толщиной менее 15 микрометров);
  • оксоразлагаемые (пакеты, которые изготавливают из полиэтилена и оксоразлагаемых примесей).

Первые два вида пакетов сейчас используют рядом с прилавками для товаров на развес – фруктами, овощами, сыпучими и кондитерскими изделиями.

Законом же предлагается до 1 января 2023 года оставить в использовании пакеты определенной величины (225х345х450 мм) в ограниченном количестве - только в отделах мяса, рыбы, для упаковки льда и в отделах, где пакеты являются первичной упаковкой продуктов (например, в отделах кулинарии).

Оксоразлагаемые в украинских торговых сетях называют "биопакетами" - они, как правило, используются для упаковки покупок на кассе. Эти пакеты на 99% состоят из обычного полиэтилена и на 1% - из оксоразглагаемой добавки (с ее помощью пакет под действием ультрафиолета и кислорода разлагается на мелкие фрагменты через некоторое время). В ЕС от таких пакетов отказываются, так как при попадании на свалки с ним либо вообще ничего не происходит, либо же он при разложении распадается на микрочастицы пластика, которые остаются в грунтах, воде, после чего вместе с водой и едой попадают в организм человека.

Согласно тексту закона, отныне предлагается также исправить правовую коллизию и запретить производителям использовать в маркрировке пакетов термины "био", "биопакет" или "биоразлагаемый", если пакеты таковыми не являются, чтобы не вводить пользователей в заблуждение.

Контролировать выполнение закона могут начать уже спустя 9 месяцев после того, как его подпишет президент – сразу после этого переходного периода нарушителей уже собираются штрафовать.

Читайте такжеВ Кабмине рассказали, когда с полок магазинов исчезнут пластиковые пакетыОтвечать за исполнение закона будет Госпродпотребслужба. Она будет проверять магазины и после составления акта о нарушении, магазину или торговой сети будет грозить штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000-34 000 грн).

За бесплатное распространение запрещенных пластиковых пакетов также полагается штраф – от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов (1700-3400 грн), а за повторное нарушение в течение трех лет – от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов (3400 – 8500 грн).

Напомним, во вторник, 1 июня, Верховная Рада приняла закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" (№2501-1), которым в Украине практически полностью запрещается распространение пластиковых (полиэтиленовых) пакетов. В полном объеме закон должен заработать уже через полгода.

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