Квитанции за газ украинцы оплатят по-новому: главные изменения

В Украине изменят порядок оплаты счетов за газ / УНИАН

В Украине в марте заканчивается действие фиксированного тарифа на газ в размере 6,99 гривен за кубометр, после чего абоненты переводятся на годовые газовые тарифы.

В соответствии с постановлением Кабинета министров № 1236, с апреля все украинцы будут переведены на годовые контракты.

При этом в течение следующих 12 месяцев стоимость газа будет фиксированной и каждый месяц нужно будет вносить равные суммы.

Кроме того, вместо 2 платежек будет 1, а абонплаты в различных регионах будут равны.

Глаывные изменения для абнонетов:

вместо двух платежек (абонплата и за сам газ) будет одна;

размер абонплаты в разных регионах выравняют;

поставщика можно будет менять через приложение Дія;

тариф на газ попытаются удержать на действующем уровне;

операторы будут устанавливать фиксированную цену на год, которой смогут пользоваться потребители;

с годового тарифа можно будет в любой момент перейти на месячный, а затем обратно на годовой;

в зависимости от колебаний рынка в разные периоды пользователи могут выбирать наиболее экономный для себя вариант.

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Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила о том, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубомер будет действовать до конца марта.

Тарифы на газ в Украине: