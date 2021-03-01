Квитанции за газ украинцы оплатят по-новому: главные изменения

С апреля все украинцы будут переведены на годовые газовые контракты.
В Украине в марте заканчивается действие фиксированного тарифа на газ в размере 6,99 гривен за кубометр, после чего абоненты переводятся на годовые газовые тарифы.
В соответствии с постановлением Кабинета министров № 1236, с апреля все украинцы будут переведены на годовые контракты.
При этом в течение следующих 12 месяцев стоимость газа будет фиксированной и каждый месяц нужно будет вносить равные суммы.
Кроме того, вместо 2 платежек будет 1, а абонплаты в различных регионах будут равны.
Глаывные изменения для абнонетов:
- вместо двух платежек (абонплата и за сам газ) будет одна;
- размер абонплаты в разных регионах выравняют;
- поставщика можно будет менять через приложение Дія;
- тариф на газ попытаются удержать на действующем уровне;
- операторы будут устанавливать фиксированную цену на год, которой смогут пользоваться потребители;
- с годового тарифа можно будет в любой момент перейти на месячный, а затем обратно на годовой;
- в зависимости от колебаний рынка в разные периоды пользователи могут выбирать наиболее экономный для себя вариант.
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Ранее заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила о том, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубомер будет действовать до конца марта.
Тарифы на газ в Украине:
- 27 января Кабинет Министров Украины принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.
- 18 января тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 грн за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
- 13 января в Офисе президента заявили, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривны за кубический метр до конца отопительного периода.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- Ранее в Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов. С 1 января в Украине начала действовать новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа. Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
Автор: Алексей Тычина