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Kyiv Global Summit-2021: украинские и мировые топ-спикеры обсудили вопросы равноправного лидерства и усиления влияния женщин

5 октября 2021, 20:15

Участие в саммите приняли более 900 украинских и зарубежных гостей.

Заседание Kyiv Global Summit "Woman. Trust. Peace"

5 октября в Киеве состоялось ежегодное заседание Kyiv Global Summit "Woman. Trust. Peace" - первой эффективной платформы поиска новых идей и решений для расширения влияния женщин, построения инклюзивного общества, достижения мира и восстановления доверия в постпандемическом будущем.

Участие в саммите приняли более 900 украинских и зарубежных гостей. Среди спикеров Kyiv Global Summit – глава подкомитета по гендерному равенству Парламентской ассамблеи Совета Европы Жермени Еглантина, глава парламента Украины Дмитрий Разумков, Президент Мальты 2014-2019 Мари-Луиз Колейро Прека, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, представители посольств, миссий и международных организаций, депутаты Верховной Рады разных созывов, лидеры мнений, эксперты, правозащитники и представители бизнеса.

Организаторами Kyiv Global Summit "Woman. Trust. Peace" выступили Национальная платформа "Женщины за Мир" и межфракционное парламентское объединение "Женщины. Мир. Безопасность".

"В нынешнем году в фокусе Kyiv Global Summit – вопросы равноправного лидерства, доверия, мира, инклюзивной политики и постпандемического будущего систем здравоохранения и образования. Мы уверены – объединив усилия всех женщин-лидеров Украины, объединив все политические возможности и ресурсы, мы сможем сформировать общую альтернативную повестку жизни нашей страны на ближайшее время и преодолеть существующие кризисы, восстановив экономическую и социальную справедливость", – заявила Наталья Королевская, инициатор Национальной платформы "Женщины за Мир", соорганизатора Kyiv Global Summit.

По результатам обсуждений, участники Kyiv Global Summit "Woman. Trust. Peace" приняли Декларацию и заявили о создании Коалиции действий – инновационного глобального партнерства политиков, представителей бизнеса и общественных лидеров.

Цель Коалиции – разработать Our common agenda, программу действий для достижения равноправного и сбалансированного лидерства, представить план Глобального ускорения развития Украины для достижения необратимого прогресса страны в ближайшие годы, а также начать Комплекс (марафон) женских инициатив для изменения архитектуры замороженных мирных процессов, вопросов безопасности, экономической и социальной справедливости.

Организаторы Kyiv Global Summit уверены, что многогранное партнерство украинских и зарубежных политиков, представителей бизнеса и общественности по принципу PPP (public private partnership) будет способствовать эффективному взаимодействию и использованию лучшего опыта каждого из существующих секторов в решении важнейших глобальных проблем, достижении мира и построении устойчивого будущего.

viber
Наталья Королевская
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