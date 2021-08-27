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Лариса Ницой рассказала о "московитских замашках" Макаревича

27 августа 2021, 02:51
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Писательница в интервью Главреду назвала россиян соседями Украины, "причем не самыми лучшими".

Ницой
Ницой высказалась о гражданах России / УНИАН

Писательница Лариса Ницой во время чата на Главреде рассказала, кем для украинцев являются россияне.

По ее словам, они для нас "соседи, причем не самые лучшие".

Лариса Ницой уверена, что не все россияне являются врагами для украинского народа, есть и некоторые исключения.

"Например, Андрей Макаревич, который недавно гастролировал по Украине – он нам не враг. Но он хоть и говорит, что Крым является украинским, у него проявляются имперские московитские замашки. Когда московиты стали накладывать лапу на наш борщ, и мы сразу решили зафиксировать, что это наше национальное блюдо, дружественный, братский и "крым-украинский" Макаревич сказал, что нам не надо присваивать борщ, потому что его готовят все, и он в том числе является московитским блюдом. Такая мелочь, а показывает настоящее нутро. Так что Макаревич – это наш сосед, не самый плохой", - отметила она.

Также писательница вспонинила о гражданах России, которые выступают против украинского языка

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"Там – сборная солянка. Поэтому россияне – просто соседи, с которыми у нас сейчас не самые лучшие отношения", - подытожила Лариса Ницой.

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Ранее Лариса Ницой ответила на слова президента России Владимира Путина, который назвал россиян и украинцев "одним народом".

"Я с этим не согласна. Путин выстроил речь, из которой взята фраза об "одном народе", на московитских мифах, на их сфабрикованной истории", - прокомментировала писательница.

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