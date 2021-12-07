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Лечил от злых духов: подростка, которого отец морил голодом, возвращают в семью

7 декабря 2021, 18:32
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Во время госпитализации 16-летний мальчик весил всего 30 кг.

Отец морил голодом 16-летнего сына / скриншот с видео

В Одессе суд отказал в ходатайстве об изъятии из семьи 16-летнего подростка, которого отец морил голодом. В июле подросток попал в больницу с весом всего 30 килограммов.

Таким образом отец пытался "вылечить" его от злых духов. О том, что молодого человека вернут в семью, сообщили 7 декабря.

Об этом рассказала начальник Службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова. Однако она не рассказала, когда именно приняли такое решение.

Также она не сообщила, почему было принято такое сомнительное решение. Ведь отец тогда стал фигурантом дела по статье о злостном невыполнении родительских обязанностей.

Отец довел сына до анорексии - как это было

21 июля появилась информация, что одессит довел до жесткого истощения своего сына. Он попал в больницу с обезвоживанием и дефицитом веса. Мужчина таким способом якобы лечил сына от болезни, которую принесли злые духи.

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Читайте такжеПри росте 165 см весила 28 кг: в Одессе от анорексии умерла 12-летняя школьницаВместо того чтобы вызвать больному сыну врачей, он считал, что ребенок нуждается в "духовном лечении", связанном с голоданием. Скорую помощь мужчина вызвал, когда истощенный сын не смог даже пить воду. У него диагностировали тяжелую форму анорексии - его рост составлял 180 см, а весил он 30 килограммов.

Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге будут судить мать 15-летней девушки, которая морила свою дочь голодом. Она в свой годы весила всего 9 кг. Она не ходила и все время находилась в постели с прогнившим от влаги матрасом.

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Автор: Сергей Кущ
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голодание новости Одессы
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