В 15 лет весила 9 кг: в Кривом Роге мать заморила голодом больную дочь

ВКривом Роге мать заморила голодом больную дочь / скриншот с видео

В Кривом Роге будут судить мать 15-летней девушки, которая морила свою дочь голодом. Она в свой годы весила всего 9 кг.

В феврале этого года в Кривом Роге в одной из квартир нашли 15-летнюю девочку с инвалидностью, весившую 9 кг. Она не ходила и все время находилась в постели с прогнившим от влаги матрасом, сообщают "Чрезвычайные новости".

Постоянно находилась в люльке и ходила под себя

С рождения у ребенка синдром Дауна и детский церебральный паралич тяжелой формы. На протяжении многих лет девочка жила в полной антисанитарии, недоедала, не имела простых вещей. Все время она проводила в постели.

Читайте такжеИзбивали и морили голодом: 6-летний мальчик умер страшной смертью из-за отца и мачехиМать за ребенком не ухаживала должным образом и не сотрудничала с социальными службами. Во время визита к ним домой правоохранители установили, что квартира не отапливалась, по стенам бегали тараканы. Везде валялись пустые пластиковые бутылки.

В квартире была полная антисанитария / скриншот с видео

Девочку через суд забрали из семьи. Досудебное расследование по этому делу завершено и назначено подготовительное заседание подтвердили в аппарате Ингулецкого суда. Слушание должно состояться 9 декабря.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе произошла жуткая трагедия - умерли 78-летняя пенсионерка и две ее дочери 55 и 50 лет. Они заперлись в своей квартире и отказались от еды и воды, что привело к трагическим последствиям. Жильцы дома убеждены, что женщины сознательно приняли решение уйти из жизни таким способом.

Как сообщал Главред, в Одессе двое детей трех и десяти лет оказались на сутки запертыми в квартире. Дети звали на помощь, а старший мальчик даже пытался выпрыгнуть с четвертого этажа. Мать в это время пошла развлекаться.