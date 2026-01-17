Не уксус и не химия: найдено средство против плесени, которое реально работает

Специалисты отмечают, что вместо уксуса эффективнее использовать одно простое средство.

Как избавиться от плесени / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вместо уксуса эффективнее использовать перекись водорода

Обычный 3-процентный раствор перекиси действует как мягкий отбеливатель

Тёплый и влажный воздух в ванной быстро провоцирует появление плесени, особенно в межплиточных швах, из-за чего помещение теряет опрятный и гигиеничный вид.

Специалисты отмечают, что вместо уксуса эффективнее использовать перекись водорода — универсальное и безопасное средство, пишет Express.

Обычный 3-процентный раствор перекиси действует как мягкий отбеливатель и разрушает структуру плесени на твёрдых поверхностях. Достаточно нанести его на швы, подождать 10–15 минут, затем пройтись жёсткой щёткой и смыть водой. Для застарелых пятен подойдёт паста из соды и перекиси: её втирают в затирку, оставляют на несколько минут и очищают.

В отличие от хлорки, которая лишь осветляет поверхность, перекись лучше проникает в пористую затирку, поэтому результат держится дольше. Перед чисткой важно убрать мыльный налёт и остатки влаги — так средство будет действовать эффективнее. Также можно использовать кислородный отбеливатель в порошке: он мягко удаляет органические загрязнения без резкого запаха.

Чтобы плесень не возвращалась, необходимо снижать влажность: включать вытяжку или проветривать ванную после душа и насухо вытирать плитку и швы.

Убрать налет в ванной: советы экспертов

Одно простое улучшение в ванной может полностью решить проблему с желтыми пятнами, налётом и плесенью. Одним из самых эффективных решений является установка фильтра на душевую лейку. Этот фильтр помогает уменьшить содержание железа, минералов и химических веществ в воде, что делает её мягче и предотвращает образование загрязнений.

В материале отмечается, что плесень активнее всего появляется в местах с сыростью и отсутствием света, поэтому чаще всего её можно обнаружить в подземных помещениях — подвалах и погребах.

Для борьбы с ней необходимо устранить благоприятную среду: снизить уровень влажности, наладить приток воздуха и очистить поражённые участки с помощью профессиональных средств или доступных домашних растворов.

