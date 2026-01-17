Укр
Читать на украинском
Не уксус и не химия: найдено средство против плесени, которое реально работает

Алексей Тесля
17 января 2026, 22:33
Специалисты отмечают, что вместо уксуса эффективнее использовать одно простое средство.
плесень в душе
Как избавиться от плесени / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Вместо уксуса эффективнее использовать перекись водорода
  • Обычный 3-процентный раствор перекиси действует как мягкий отбеливатель

Тёплый и влажный воздух в ванной быстро провоцирует появление плесени, особенно в межплиточных швах, из-за чего помещение теряет опрятный и гигиеничный вид.

Специалисты отмечают, что вместо уксуса эффективнее использовать перекись водорода — универсальное и безопасное средство, пишет Express.

Обычный 3-процентный раствор перекиси действует как мягкий отбеливатель и разрушает структуру плесени на твёрдых поверхностях. Достаточно нанести его на швы, подождать 10–15 минут, затем пройтись жёсткой щёткой и смыть водой. Для застарелых пятен подойдёт паста из соды и перекиси: её втирают в затирку, оставляют на несколько минут и очищают.

В отличие от хлорки, которая лишь осветляет поверхность, перекись лучше проникает в пористую затирку, поэтому результат держится дольше. Перед чисткой важно убрать мыльный налёт и остатки влаги — так средство будет действовать эффективнее. Также можно использовать кислородный отбеливатель в порошке: он мягко удаляет органические загрязнения без резкого запаха.

Чтобы плесень не возвращалась, необходимо снижать влажность: включать вытяжку или проветривать ванную после душа и насухо вытирать плитку и швы.

Как избавиться от плесени на стенах
/ Главред

Убрать налет в ванной: советы экспертов

Одно простое улучшение в ванной может полностью решить проблему с желтыми пятнами, налётом и плесенью. Одним из самых эффективных решений является установка фильтра на душевую лейку. Этот фильтр помогает уменьшить содержание железа, минералов и химических веществ в воде, что делает её мягче и предотвращает образование загрязнений.

Смотрите видео - способ борьбы с плесенью:

В материале отмечается, что плесень активнее всего появляется в местах с сыростью и отсутствием света, поэтому чаще всего её можно обнаружить в подземных помещениях — подвалах и погребах.

Для борьбы с ней необходимо устранить благоприятную среду: снизить уровень влажности, наладить приток воздуха и очистить поражённые участки с помощью профессиональных средств или доступных домашних растворов.

Ранее Главред писал о том, как быстро отчистить кран от известкового налета. Каким безопасным подручным средством можно вернуть блеск даже очень грязной сантехнике.

Ранее сообщалось о том, что известковый налет в туалете "растает" за 10 минут с помощью простого средства. Таким средством можно удалить налет в унитазе всего за несколько минут, а также предотвратить его повторное появление.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

