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Легализация каннабиса: Зеленский позвал Раду на внеочередное заседание

12 июля 2021, 13:54
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Дмитрий Разумков считает, что есть более важные вопросы для рассмотрения, чем легализация медицинского каннабиса.

Каннабис
Рада рассмотрит легализацию медицинского каннабиса / УНИАН

Президент Владимир Зеленский инициировал на вторник, 13 июля, внеочередное заседание парламента. Среди пяти вопросов есть и законопроект, которым регулируется оборот медицинского каннабиса (№5596).

Информацию об этом на своей странице в Facebook председатель ВР Дмитрий Разумков.

"Завтра в 16:00 по инициативе президента будет проведено внеочередное заседание парламента", - отметил он.

Спикер сообщил, что всего на рассмотрение будет вынесено 5 вопросов.

Они будут касаться особенностей реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности (№3822), криминализации контрабанды (№5420), регулирования обращения медицинского каннабиса (№5596), особенностей налогообложения предпринимательской деятельности е-резидентов (№5270) и совершенствования деятельности Антимонопольного комитета Украины (№5431).

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Вместе с тем Разумков считает, что есть более важные вопросы для рассмотрения в парламенте, чем легализация медицинского каннабиса.

Как сказал он на брифинге, в Украине есть много вопросов, и "есть люди, которым действительно важно сегодня обеспечить медикаментозную помощь во время болезней, и это онкозаболевания и другие заболевания, но, тем не менее, я думаю, что есть и другие более важные вопросы, которые нужно было бы рассмотреть Верховной Раде".

В свою очередь первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прогнозирует, что его фракция даст до 200 голосов за законопроект о легализации медицинского каннабиса.

"Прекрасный законопроект. Завтра на внеочередной сессии будет обсуждаться. Я думаю, будем искать голоса. В принципе, вроде бы коллеги из других фракций поддерживают", - отметил Корниенко в комментарии.

По его словам, в "СН" также поддерживают этот законопроект, но не все депутаты.

"Наша фракция будет поддерживать. Не вся, разумеется. Есть те, кто против этого. Я думаю, что голосов 200 дадим", - сказал депутат.

Напомним, ранее, в октябре 2020 года, в Офисе президента Владимира Зеленского сообщали, что, по предварительным подсчетам, около 2 млн граждан нашей страны нуждались в таком каннабисе, поскольку он имеет обезболивающий эффект.

9 апреля 2021 года был частично узаконен медицинский каннабис. Теперь в Украине можно купить лекарственные препараты, созданные на основе веществ Набиксимолс, Набилон и Дронабинол.

Верховная Рада Владимир Зеленский каннабис Дмитрий Разумков
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