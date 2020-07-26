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Спектакль или теракт: Кравчук оценил захват заложников в Луцке

События в Луцке были невыгодны Зеленскому, считает Кравчук.

26 июля 2020, 10:19
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал мнение о том, что захват заложников, который произошел в Луцке 22 июля, был специально разыгранным спектаклем.

В частности, Кравчук считает, что этот теракт был невыгоден президенту Владимиру Зеленскому.

"Не думаю, что это был спектакль. Первый вопрос: а кому он нужен? Я задаю себе вопрос – для чего такую комедию было устраивать в Луцке? Есть живой человек, его взяли, он вышел, он сдался. Его допросят, допросят тех, с кем он был связан, и тогда будет видно. А сейчас говорить о том, что это выгодно... Президенту это точно невыгодно. Не может он хотеть теракта", - сказал бывший глава государства в интервью изданию Обозреватель.

Он добавил, что "некоторые СМИ, хотят действовать по принципу: чтобы было хуже".

"И поэтому ищут черную кошку в темной комнате. Обязательно надо найти что-то плохое. С их точки зрения ну не может президент поступить по-человечески или сделать что-то правильно", - отметил он.

Напомним, ранее Кравчук оценил выполнение Зеленским требования террориста.

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Как сообщал Главред, утром во вторник, 21 июля 2020 года в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами.

Через некоторое время он выдвинул требования. Мужчина (быстро стало известного, что его зовут Максим Кривош) хотел, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Позже в Сети появилось видео президента Владимира Зеленского, который выполнил требование террориста, призвав смотреть фильм Земляне 2005 года. После того, как правоохранители задержали Кривоша, видео было удалено.

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