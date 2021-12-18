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Летел на бешеной скорости: в Киеве водитель разбил более десятка авто и сбежал

18 декабря 2021, 11:28
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На место происшествия приехали медики, полиция и спасатели.

Водитель сбежал / Скриншот

В Киеве водитель Toyota вечером, 17 декабря, разбил вдребезги десяток автомобилей. Машины были припаркованы вдоль тротуара.

Как пишет Telegram Киев Оперативный, инцидент произошел близ жилого комплекса "Парковый" на улице Вышгородской, 45, на массиве Ветряные Горы в Подольском районе.

Жертвами ДТП стали примерно 15 единиц транспорта.

В соцсетях пишут, что нарушитель ехал на транзитных номерах. После аварии его авто загорелось, а сам водитель Toyota скрылся.

Очевидцы говорят, что нарушитель летел на бешеной скорости.

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Напомним, ранее в Черновцах копы остановили пьяного водителя, драгер показал концентрацию алкоголя в крови на уровне 5,0 промилле. Это считается относительно смертельной дозой.

Также ранее в Ивано-Франковской области под поезд попал легковой автомобиль. Для водителя авто и его пассажирки это столкновение стало смертельным – они погибли на месте происшествия. Трагедия произошла около полуночи в понедельник, 13 декабря, между селами Угринов и Клузов.

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