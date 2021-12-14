На Прикарпатье поезд раздавил авто: в ужасной аварии погибли мужчина и женщина

Водитель и пассажирка автомобиля погибли в результате столкновения с поездом / Полиция Ивано-Франковськой области

В Ивано-Франковской области под поезд попал легковой автомобиль. Для водителя авто и его пассажирки это столкновение стало смертельным – они погибли на месте происшествия.

Трагедия произошла около полуночи в понедельник, 13 декабря, между селами Угринов и Клузов, сообщает полиция Ивано-Франковской области.

В полиции отмечают, что водитель легковушки пытался проехать на красный свет.

"29-летний водитель ВАЗ, житель Ивано-Франковска, двигался в направлении села Угринов и на регулируемом железнодорожном переезде выехал на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.

Пассажирским поездом "Киев – Ивано-Франковск" управлял 40-летний машинист из Львовской области. На момент аварии он был трезвым, утверждают правоохранители.

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Водитель пытался проехать на красный свет, говорят в полиции / Полиция Ивано-Франковской области

"Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта). Продолжается досудебное расследование", –добавляют в полиции.

Напомним, в Луганской области в Старобельском районе в ДТП попал пассажирский микроавтобус. Автобус занесло на дороге из-за гололеда, он слетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб один пассажир микроавтобуса. Еще шестеро пассажиров получили телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге поезд переехал железнодорожника, который ремонтировал пути.

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