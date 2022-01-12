УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Летел пьяным и курил в самолете: украинка на рейсе из Египта в Харьков жестко проучила пассажира

12 января 2022, 16:03
Прослушать новость
Остановить

Женщина напомнила нарушителю порядка, что в салоне авиалайнера находятся дети.

Куривший в самолете пассажир не нашел оправданий в свой адрес / Скриншот Telegram-канал Харьков Live

В самолете, который летел из Египта в Украину и должен был приземлиться в Харькове, произошел скандал. Один из пассажиров, похоже, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вдруг начал курить электронную сигарету. Персонал авиалайнера просил его не нарушать общественный порядок, но мужчина не реагировал. В один момент в ситуацию вмешалась другая пассажирка, которая при помощи приемов нецензурной лексики попыталась изменить ситуацию.

Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале Харьков Live. На кадрах можно увидеть, что женщина сделала ряд замечаний мужчине, причем в резкой риторической форме.

Читайте такжеСредним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажировВ частности, похоже, нетрезвый мужчина курил электронную сигареты прямо на борту самолета. Пассажира просили не нарушать общественный порядок, но он не реагировал.

Одна из пассажирок не выдержала и в порыве гнева сделала ему замечание. Она попросила не дымить в самолета авиалайнера, поскольку там были дети.

Примечательно, что на такую критику мужчина отреагировал спокойно. Он лишь возмутился применением нецензурной лексики в свой адрес. Но курить не перестал.

Реклама

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика

Напомним, ранее мы сообщали, что российская туристка, летевшая из Бодрума в Москву, решила закурить сигарету на борту лайнера. Очевидцы сняли инцидент на видео. Сама женщина сказала, что не курила и заявила об избиении в полиции и переломе ноги.

Главред рекомендует:

viber
новости Харькова новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Летел пьяным и курил в самолете: украинка на рейсе из Египта в Харьков жестко проучила пассажира». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Какой хлеб полезен для сердца и сосудов - ответ кардиологаКакой хлеб полезен для сердца и сосудов - ответ кардиолога Лунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – завистьЛунный гороскоп на неделю 10-16 января: Тельцам – проделки недругов, Девам – соперники, Скорпионам – зависть Диетолог назвала три продукта, в которых "прячется" больше всего сахараДиетолог назвала три продукта, в которых "прячется" больше всего сахара Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовГороскоп по картам Таро на январь 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов 4 вещи, которые портят дом: от чего нужно срочно избавиться4 вещи, которые портят дом: от чего нужно срочно избавиться
16:33

"Большая стройка" Зеленского берется за развитие кардиоцентра в Черкассах

16:32

На Волыни 13-летний мальчик погиб из-за баловства на льду

16:03

Летел пьяным и курил в самолете: украинка на рейсе из Египта в Харьков жестко проучила пассажираВидео

15:55

В Украину привезли смертельно опасные орехи из ТурцииВидео

15:54

Хотел покончить с собой в прямом эфире: во Львове от суицида спасли 21-летнего парняВидео

Реклама
15:31

Вступление Украины в НАТО не обсуждается - представитель правительства ФРГВидео

15:30

Обрезание Господне 2022: дата и значение праздника, что нельзя делать в этот день

15:08

Порошенко хотят доставить в суд принудительно – уже есть решение о задержанииВидео

14:57

Когда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня

14:49

"Дети такое не едят": украинцы массово раскритиковали новое школьное меню от КлопотенкоВидео

14:48

При обмене валют семья киевлян лишилась 1,3 миллиона и желанной квартирыВидео

14:42

Цены на гречку, яйца, муку и сахар – под контролем государства: опубликовано решение КабминаВидео

14:39

В ВОЗ заявили, что три категории людей находятся в группе риска из-за ОмикронаВидео

14:29

У Леонида Куравлева тяжелое поражение мозга - актер питается через трубку в желудке

14:04

Известного актера из Глухаря и Стажеров нашли мертвым

14:03

Оригинальные посевалки для детей и взрослых на старый Новый год 2022

14:00

Беднеем с каждым годом: как доходы украинцев отстают от инфляцииВидео

13:57

Почему Сухой порт "Евротерминала" - номер один в Украине? новости компании

13:48

Мисс Украина Вселенная Анна Неплях показала, как выглядела в 12 лет до титулов и популярности

13:43

В Луганской области на средства международных инвесторов начнут "Большую стройку" почти 200 км дорог

Реклама
13:32

Штраф до 1 700 гривен: украинцам придется платить за неубранный снегВидео

13:15

Полнолуние в январе 2022: что нужно сделать в этот день, чтобы уберечься от бедВидео

13:10

Девочка плакала от боли, а в школе не оказали помощь: скандал в Одесской области получил продолжениеВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 13 января 2022: Ракам – удача, Девам – сплетни недругов, Водолеям – ложьВидео

12:57

Сеть покорила овчарка пограничников, мощно лающая в ответ на "Слава Украине"

12:51

Слава Каминская в свадебном платье заинтриговала фанатов

12:39

Травили лекарствами и убивали: в Харькове разоблачили банду "черных риелторов"

12:34

Выгорел полностью: в Днепропетровской области на ходу загорелся автобус с пассажирамиФото

12:28

Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают

12:13

Лунный календарь стрижек на январь 2022: лучшие дни для новой прически и покраски

11:51

Смертельное ДТП под Харьковом: погибли три человека, двух детей госпитализировали

11:37

"Доходило до реанимации": жена Виктора Павлика рассказала об алкоголизме и долгах певца

11:37

100 тысяч войск РФ у границ Украины и гибридный сценарий: США раскрыли планы Москвы против КиеваВидео

11:30

Ксения Мишина раскрыла подробности об отце ее 9-летнего сына ПлатонаВидео

11:28

Приметы на 13 января: что нельзя делать в день Мелании и Старый Новый год и как не попасть в бедуВидео

11:26

Роман Цимбалюк. Главный итог переговоров Россия-США по УкраинеВидеоблоги

11:25

"Я одна в семье работаю - а присылают астрономические суммы": в Николаеве возмутились платежками за отопление

11:21

Чат с пластическим хирургом Дмитрием Слоссером

10:20

Чем может быть опасна для здоровья зубная паста - комментарий ученых

10:13

"Резко увеличивает риск инсульта": Комаровский рассказал, что нельзя делать при головной боли

Реклама
10:01

Десяток уже 45 гривен: когда закончится сумасшедший рост цен на яйца в УкраинеВидео

09:36

Гороскоп на сегодня, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревностьВидео

09:10

Украину накрывает новая волна коронавируса - НАНВидео

08:56

На Волыни изверг до смерти забил родную мать после отсидки за убийство отца

08:21

Расширение НАТО, огромные санкции и оружие для Украины: в США готовы "дать бой" РоссииВидео

08:15

Коррупция и контроль народа за счет еды: что не так с идеей талонов на продуктымнение

08:05

Пандемия COVID-19 пойдет на спад после вспышки Омикрона - Билл ГейтсВидео

07:27

"Над Украиной не должен висеть дамоклов меч": в США выдвинули требование РФ по поводу военных ученийВидео

06:59

4 вещи, которые портят дом: от чего нужно срочно избавитьсяВидео

06:49

"Тайная" военная помощь на $200 млн: Украина получит от США радиолокационные системы и морское оборудованиеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять