Летел пьяным и курил в самолете: украинка на рейсе из Египта в Харьков жестко проучила пассажира

Куривший в самолете пассажир не нашел оправданий в свой адрес / Скриншот Telegram-канал Харьков Live

В самолете, который летел из Египта в Украину и должен был приземлиться в Харькове, произошел скандал. Один из пассажиров, похоже, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вдруг начал курить электронную сигарету. Персонал авиалайнера просил его не нарушать общественный порядок, но мужчина не реагировал. В один момент в ситуацию вмешалась другая пассажирка, которая при помощи приемов нецензурной лексики попыталась изменить ситуацию.

Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале Харьков Live. На кадрах можно увидеть, что женщина сделала ряд замечаний мужчине, причем в резкой риторической форме.

Читайте такжеСредним пальцем помахал и багаж с собой забрал: в Польше пилот не пустил на самолет 30 пассажировВ частности, похоже, нетрезвый мужчина курил электронную сигареты прямо на борту самолета. Пассажира просили не нарушать общественный порядок, но он не реагировал.

Одна из пассажирок не выдержала и в порыве гнева сделала ему замечание. Она попросила не дымить в самолета авиалайнера, поскольку там были дети.

Примечательно, что на такую критику мужчина отреагировал спокойно. Он лишь возмутился применением нецензурной лексики в свой адрес. Но курить не перестал.

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Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика

Напомним, ранее мы сообщали, что российская туристка, летевшая из Бодрума в Москву, решила закурить сигарету на борту лайнера. Очевидцы сняли инцидент на видео. Сама женщина сказала, что не курила и заявила об избиении в полиции и переломе ноги.

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