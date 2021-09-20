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"Лицо было уже синее": новые подробности смерти 19-летнего студента после вакцинации

20 сентября 2021, 22:01

Парень привился вакциной Pfizer в прошлый понедельник, 13 сентября.

Новые детали смерти 19-летнего студента Владимира Сало / РБК-Украина

В Киевской области умер 19-летний студент Владимир Сало, который сделал прививку от коронавируса. Ему стало плохо через несколько часов после вакцины.

Как сообщает ТСН, у него верующая мать, и она запрещала ему вакцинироваться.

Женщина призналась, что даже не догадывалась о том, что сын пошел против ее воли и сделал прививку от COVID-19.

"Мы все категорически запретили ему делать вакцинацию, мы люди верующие", - заявила мать студента Галина Сало.

Парень привился вакциной Pfizer в прошлый понедельник, 13 сентября.

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Сразу же после этого он позвонил своему старшему брату и обо всем рассказал. А мать узнала об этом через несколько часов. Ей сообщил куратор из института, когда Владимиру стало плохо.

Галина говорит, что молилась за сына, но чуда, к сожалению, не произошло.

Ректор Украинского гуманитарного института Людмила Штанько рассказала, что все произошло очень быстро. Когда ей сообщили, что студенту плохо, то она пошла к нему.

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"Состояние, когда я зашла, у него было ужасным: лицо практически было синее, были судороги, пена изо рта, рвота. Это просто ужасно и это в течение 15 минут и все. Где-то в 20:20 мы застали его в таком состоянии и в 20:35 уже пульс исчез и дыхания исчезло. Параллельно с этим мы вызвали скорую", - заявила Штанько.

Первую помощь в общежитии парню оказывали институтский фельдшер и ректор. До приезда "скорой помощи" он уже не дышал.

Что стало причиной смерти студента после вакцины

Студент привился в понедельник, 13 сентября, в 14:30. К вечеру чувствовал себя хорошо, проблем со здоровьем не было. В 18:30 он ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры.

Позже у Владимира поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчезли пульс и дыхание.

Предварительная справка о причине смерти - "Cердечно-легочная недостаточность. Отек легких. Острая коронарная недостаточность".

Отметим, в июле в Винницкой области после прививки от коронавируса умер 47-летний мужчина. По данным Минздрава, прививку мужчине сделала мобильная бригада в 13:45. В течение часа после прививки у него не зафиксировали побочных эффектов.

В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

Департамент здравоохранения Винницкой области сообщил, что мужчина получил прививку вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

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вакцина от коронавируса
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