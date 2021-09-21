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Локдауна в Киеве осенью может и не быть: Кличко объяснил нюансы

21 сентября 2021, 07:12
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Ключевое условие для избежания жесткого карантина - массовая вакцинация. Киев сегодня является лидером вакцинации от коронавируса в Украине.

Локдаун
Киев может избежать локдауна в 2021 году / Униан

Несмотря на увеличение заболеваемости COVID-19, Киев может избежать введения нового локдауна в 2021 году. Такое мнение озвучил мэр столицы Виталий Кличко.

В эфире программы Свободы слова на ICTV 20 сентября Кличко заявил, что городская власть смотрит на ситуацию "оптимистично". Он отметил, что ключевое условие для избежания жесткого карантина - массовая вакцинация.

"Киев сегодня является лидером вакцинации в Украине. Вакцинировано уже более 1,6 млн человек. Половина из них — более 800 тыс. — привиты двумя дозами препарата от коронавируса", - отметил столичный градоначальник.

При этом 98% пациентов с COVID-19, которые сейчас находятся в столичных больницах, до сих пор не вакцинировались. По его словам, все желающие могут вакцинироваться от коронавируса любым из четырех доступных препаратов. В частности, это вакцины Oxford/AstraZeneca, Pfizer, Moderna и CoronaVac.

Кличко заверил, что Киев готов к борьбе с пандемией.

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"Сейчас в столице оснащены более 4,5 тыс. коек, медики обеспечены всем необходимым, есть 490 аппаратов ИВЛ", — рассказал мэр.

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Отметим, Киев долгое время лидировал в Украине по числу выявленных новых заражений коронавирусом за сутки. И лишь в последнее время другие регионы вырвались вперед.

Как сообщал Главред, 13 сентября мэр столицы Виталий Кличко заявлял, что Киев готовится к строгому локдауну. По его словам, вакцинация от коронавируса — сегодня главное условие для предотвращения жестких карантинных ограничений.

Власти Киева намерены снова вернуть штрафы за нарушение карантина для общественных заведений. Как рассказал глава Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, штрафовать начнут, когда Госкомиссия ТЭБ и ЧС введет "желтую" зону.

К слову, в Украине могут ввести "желтую" зону карантина уже в среду, 22 сентября. Сегодня соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Желтая зона – что запрещено

В "желтой" зоне, кроме масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию, запрещаются:

  • массовые мероприятия с участием более 1 человек в 4 кв. м площади помещения или территории;
  • загруженность кинозалов и других заведений культуры более чем на 50% мест;
  • загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 человек на 10 кв. м;
  • работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.

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