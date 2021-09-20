Желтая карантинная зона будет введена по всей Украине уже с 22 сентября – СМИ

Желтая зона карантина в Украине может будет введена с 22 сентября / УНИАН

В среду, 22 сентября, всю страну могут перевести в "желтую" зону карантина. Завтра соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Как сообщили в Кабинете министров, если решение будет принято, то желтая карантинная зона будет введена по всей Украине с 00 часов 00 минут 22 сентября.

В то же время по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых прививки первой дозой получили не менее 80% персонала.

"Мы изменили подход к карантину и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни", – отметил Шмыгаль.

Желтая зона – что запрещено по новым правилам:

В "желтой" зоне, кроме масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию, запрещаются:

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массовые мероприятия с участием более 1 человек в 4 кв. м площади помещения или территории;

загруженность кинозалов и других заведений культуры более чем на 50% мест;

загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 человек на 10 кв. м;

работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.

По данным Министерства здравоохранения, за последнюю неделю количество подтвержденных новых случаев заболевания коронавирусом в Украине выросло на 68%, а госпитализаций – на 51%.

"Нагрузка на систему здравоохранения пока контролируемая. Реанимационные кровати заняты на 33%, кровати с кислородом на 29%, но при этом людей, которым назначена кислородная терапия, на этих кроватях – 19%", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации правительство на внеочередном заседании приняло решение о продлении действия адаптивного карантина в Украине до Нового Года.