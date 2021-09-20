УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Желтая карантинная зона будет введена по всей Украине уже с 22 сентября – СМИ

20 сентября 2021, 14:20
Прослушать новость
Остановить

Во вторник Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос перехода Украины в желтую зону карантина с 22 сентября.

Карантин
Желтая зона карантина в Украине может будет введена с 22 сентября / УНИАН

В среду, 22 сентября, всю страну могут перевести в "желтую" зону карантина. Завтра соответствующий вопрос рассмотрит Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Как сообщили в Кабинете министров, если решение будет принято, то желтая карантинная зона будет введена по всей Украине с 00 часов 00 минут 22 сентября.

В то же время по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, заработают новые правила адаптивного карантина, которые ослабляют ограничения для тех заведений хозяйствования и образования, в которых прививки первой дозой получили не менее 80% персонала.

"Мы изменили подход к карантину и позволили работу таким заведениям, чтобы не останавливать экономический и образовательный процесс в нашей стране. Государство предоставило возможность каждому гражданину прививаться бесплатно различными вакцинами на выбор. Вакцинация остается приоритетом в противодействии распространению болезни", – отметил Шмыгаль.

Желтая зона – что запрещено по новым правилам:

В "желтой" зоне, кроме масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию, запрещаются:

Реклама
  • массовые мероприятия с участием более 1 человек в 4 кв. м площади помещения или территории;
  • загруженность кинозалов и других заведений культуры более чем на 50% мест;
  • загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 человек на 10 кв. м;
  • работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеют "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.

По данным Министерства здравоохранения, за последнюю неделю количество подтвержденных новых случаев заболевания коронавирусом в Украине выросло на 68%, а госпитализаций – на 51%.

"Нагрузка на систему здравоохранения пока контролируемая. Реанимационные кровати заняты на 33%, кровати с кислородом на 29%, но при этом людей, которым назначена кислородная терапия, на этих кроватях – 19%", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации правительство на внеочередном заседании приняло решение о продлении действия адаптивного карантина в Украине до Нового Года.

viber
Кабмин новости Украины карантин в Украине локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «Желтая карантинная зона будет введена по всей Украине уже с 22 сентября – СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса"Шок, истерика": в Сети высмеяли украинский школьный учебник истории для 6 класса Молчала 18 лет: Полякова призналась, почему встала на сторону Лорак в скандале с МеладзеМолчала 18 лет: Полякова призналась, почему встала на сторону Лорак в скандале с Меладзе Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или приятный сюрпризГороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или приятный сюрприз Симптомы рака кишечника: редкий, но болезненный знак в спине может сигнализировать о болезниСимптомы рака кишечника: редкий, но болезненный знак в спине может сигнализировать о болезни "Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России"Это - сюрприз": в Пентагоне обеспокоены военной мощью России

Последние новости

14:53

Грандиозная премьера маскарада: в костюме мишки был Поплавский, а в образе попугая - Попов

14:40

Пенальти для "Динамо" на 97-ей минуте случился "по вине" ВАР и справедливого судейства, - эксперт

14:27

О чем говорят эти пристрастия в еде: названы три привычки Видео

14:20

Желтая карантинная зона будет введена по всей Украине уже с 22 сентября – СМИ Видео

14:06

Любовный гороскоп на неделю 20-26 сентября: обман, успех в любви, удачный день для свадьбы Видео

Реклама
13:52

Прострелены ноги и туловище: появились подробности о студенте, устроившем бойню в Перми Видео

13:48

В моду на осень 2021 вошли лаконичные и немного романтичные брючные костюмы в стиле 70-х Фото Видео

13:40

В ВСУ заявили, что Россия в любой момент может перейти к боевым действиям на юге Украины Видео

13:33

Кабмин продлил карантин в Украине до Нового года Видео

13:12

Евгения Власова в мини-платье произвела фурор на "Танцах со звездами" и рассказала правду о болезни Видео

13:00

Насколько опасно спать с берушами каждую ночь: ученые дали ответ Видео

12:55

Суккот 2021: значение праздника, традиции и запреты дня, поздравления

12:42

Засыплет мокрым снегом, ударят заморозки: украинцам пообещали дубак и назвали сроки Видео

12:36

Третий прямой эфир шоу "Танці з зірками": зрителей поразил номер памяти Григория Чапкиса и откровенные рассказы звезд Видео

12:31

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 20-26 сентября: самые удачные дни

12:25

Природное чудо или проблема: в Днепре посреди реки внезапно появился новый островок Видео

12:21

Платить за газ в 1,5-2 раза больше: эксперты предупредили украинцев об опасности

12:06

"Ход конем": под Полтавой собаки и лошадь ворвались на футбольное поле во время матча Украина – Италия Фото Видео

11:58

В ОП рассказали, кого из жителей ОРДЛО накажут за участие в выборах в Госдуму Видео

11:55

Лунный календарь на октябрь 2021: подсказки интуиции, испытания судьбы или успех в творчестве

Реклама
11:54

На трассе Днепр-Решетиловка началась "Большая стройка" уникальной эстакады

11:16

Под Киевом пьяный на авто уходил от погони и выстрелил целую обойму в полицейских Видео

11:09

Стрельба в Перми: число жертв возросло, появилось фото убийцы Видео

10:27

Тина Кароль показала редкие фото с мамой

10:20

Стрельба в университете в Перми: СМИ сообщили о судьбе нападавшего Видео

10:18

Похудение: названы четыре жирных продукта, которые стоит употреблять, и два, которых следует избегать Видео

10:03

Люди спасаясь, выпрыгивают из окон: в РФ открыли стрельбу в университете, есть погибшие и раненые Видео

09:55

В Киеве неуправляемое авто убило 22-летнюю девушку на остановке Видео

09:47

Украина шагнула в "красную зону" по динамике COVID-госпитализаций — Минздрав Видео

09:41

Финансовый гороскоп на неделю 20-26 сентября: риск мошенничества, неудача или увеличение дохода

09:35

Непереносимость лактозы: названы три признака Видео

09:13

Существует ли "пуленепробиваемый" иммунитет к коронавирусу и как его получить – ответ врача Видео

08:57

В РФ слили схему "голосования" на выборах в Госдуму РФ жителей "ЛНР" Видео

08:51

Полнолуние в сентябре 2021: дата, что нельзя делать

08:42

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: безвыходное положение или успех в поиске работы Видео

08:34

Украинкам светит надбавка к пенсиям: названы сумма и сроки Видео

08:19

Коронавирус в Украине 20 сентября: за сутки выявили более двух тысяч новых больных Видео

08:13

Рак: назван здоровый напиток, повышающий риск развития всех видов рака Видео

08:00

Новые ограничения и запреты: в Украине заработали обновленные правила карантина Видео

07:45

Как Порошенко примерял треуголку Наполеона и френч Сталина мнение

Реклама
07:41

"Очень устал, сердечко остановилось": в Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке

07:05

Топ-3 наихудших родителей по знаку Зодиака: астролог назвал самых плохих мам и пап Видео

06:59

Холод, сильный ветер и ливни: синоптик уточнил прогноз погоды на 20 сентября Видео

06:31

В Херсоне авто сбило мать с ребенком на "зебре": водитель была "под градусом" Видео

06:30

Скоро будем продавать воздух: почему Рада может разрешить вывозить лес-кругляк в ЕС мнение

05:28

Врач назвала удивительный продукт, который укрепляет иммунитет осенью Видео

05:02

В США прогнозируют окончание пандемии коронавируса уже через несколько месяцев Видео

04:22

Названы продукты, которые категорически нельзя есть после 30 лет: вы будете удивлены

03:50

Проживут дольше всех: астролог назвала знаки Зодиака с мощной защитой кармы Видео

03:02

Ночные перекусы: реальные причины и как с ними бороться

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять