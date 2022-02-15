Львовские сурки спрогнозировали раннюю весну

Сурки не увидели своей тени / УНИАН

Львовские сурки Миша и Маруся сделали свой прогноз относительно наступления весны. По их свисту, весна будет ранняя.

Как сообщает корреспондент УНИАН, животных разбудили сегодня, 15 февраля, на Сретение, в день, когда зима встречается с весной.

Сурки проснулись и не увидели свои тени, но были активными. А это, по словам зоологов, верный признак скорого прихода весны. Также зимой они не крепко спали, часто просыпались, что также говорит, что сильных морозов не будет.

"Они вообще эту зиму спали с перерывами – то спали, то просыпались. Например, осень была долгой и теплой, поэтому заснули они рекордно поздно – 1 декабря. Потом зима была теплой, просыпались несколько раз", - отметил директор детского эколого-натуралистического центра Игорь Антахович.

Отметим, их "мнение" совпадает с харьковским сурком Тимкой, который предсказывал, что зима скоро закончится.

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"Поскольку 15 февраля они не спят, это значит, что весна в этом году будет ранней. Можно надеяться на теплую погоду ориентировочно через четыре недели", - отметил глава центра.

Погода в Украине

Напомним, в начале февраля сурок Тимка ІІІ не увидел своей тени. Предполагается, что весна 2022 придет в Украину по расписанию, но будет достаточно нестабильной - нас ждут температурные качели.

Также сообщалось, что весна 2022 в Украине наступит резко, без плавного перехода. Такой прогноз погоды озвучила ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко.

Кроме того, синоптики озвучили долгосрочный прогноз погоды в Украине. Ожидается, что осень 2022 наступит поздно, а лето в Украине будет жарким.

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