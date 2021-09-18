"Люди переносят COVID-19 тяжелее": в Украине увеличилось число госпитализаций, расширяют реанимации

В Украине увеличилось число госпитализаций из-за коронавируса / Фото Reuters

В Украине в последние дни стремительно растет количество новых случаев коронавируса. Еще в понедельник фиксировали более трех тысяч новых инфицированных, а за прошедшие сутки уже более шести тысяч. За последние 24 часа госпитализированы 1729 человек.

В частности, в Киеве в опорных больницах открывают дополнительные места, сообщает ТСН. Врачи говорят, что пациенты сейчас переносят COVID-19 тяжелее, большинство из тех, кто попадает в больницы, нуждаются в кислородной поддержке.

"Увеличилось количество пациентов и госпитализация. Пациенты стали болеть тяжелее. И госпитализация увеличилась", — рассказала в комментарии изданию заведующая терапевтическим отделением Киевской городской клинической больницы №4 Людмила Родионова.

В терапевтическом отделении больницы сейчас 35 пациентов из них 32 нуждаются в дополнительном кислороде. Из всего отделения прививки только у одной пациентки.

"У нас пролечено 4 вакцинированных пациента, намного легче протекает болезнь, нет таких изменений в легких", — говорит медик.

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В реанимации те, кому гораздо труднее. Интенсивную терапию заново открыли под больных коронавирусом месяц назад.

"У нас было 9 коек-мест, добавили еще 3 и расширяем до 16", — говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии №2 Киевской городской клинической больницы №4 Владислав Васияров.

Места добавились, но пациенты болеют дольше. Если раньше больные лечились 14-15 дней, то сейчас — 25-26. Общение с родными только через записки.

Отметим, коронавирус в Украине за сутки 17 сентября выявили у 6234 жителей страны. В том числе заболели 689 детей и 89 медработников. Летальных случаев – 79, госпитализированы 1719 человек.

Коронавирус в Украине за сутки 16 сентября выявили у 6624 жителей страны. Были госпитализированы 1 568 человек; летальных случаев - 99; выздоровели 1 914 человек.

13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.

Кроме того Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина.