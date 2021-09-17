COVID-19 набирает обороты: в Украине за сутки более 6 тысяч новых случаев заражения

С коронавирусом госпиталицизировали полторы тысячи украинцев / Фото Reuters

По состоянию на утро пятницы, 17 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6624 жителей страны. В том числе заболели 677 детей и 105 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1 568 человек; летальных случаев - 99; выздоровели 1 914 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и городе Киев (426).

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 338 164 человека;

выздоровели - 2 228 543 человека;

летальных исходов - 54 750;

проведено ПЦР-тестов - 12 412 498.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 17 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус и карантин в Украине

По состоянию на утро четверга, 16 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 5 744 жителей страны. В том числе заболели 629 детей.

13 сентября на заседании Кабинета министров приняли решение изменить правила карантина в Украине. Теперь украинцы, которые полностью вакцинировались от коронавируса и имеют COVID-сертификат, могут обойти большинство ограничений.

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Кроме того Кабмин внес некоторые изменения в карантинное постановление, ужесточив условие работы учебных заведений в "красной" зоне карантина.

В Киеве на сегодняшний день нет предпосылок для жестких карантинных ограничений. Несмотря на это, власти готовятся ко всем возможным сценариям.

В Министерстве образования и науки рассказали о том, как будут работать учебные заведения с 20 сентября этого года. В частности, если в Украине введут "желтый" уровень карантина.

Власти пока не намерены проводить массовую кампанию по вакцинации детей от COVID-19. На данный момент государство ставит перед собой задачу сделать прививки в первую очередь взрослым и пожилым людям. Вопрос может стать актуальным после того, как будет вакцинировано хотя бы 50% взрослого населения, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Американские ученые из Университета Хьюстона разработали новую вакцину от коронавируса, которую пациентам будут вводить интраназально. При этом эксперты утверждают, что препарат будет обеспечивать устойчивый местный иммунитет против вдыхаемых патогенов.