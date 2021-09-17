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В США создали назальную вакцину против коронавируса

17 сентября 2021, 03:02
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Вакцинация новым препаратом подходит для иммунизации больших групп населения.

Вакцина CoronaVac
Создана назальная вакцина против коронавируса / Reuters

Американские ученые из Университета Хьюстона разработали новую вакцину от коронавируса, которую пациентам будут вводить интраназально. При этом эксперты утверждают, что препарат будет обеспечивать устойчивый местный иммунитет против вдыхаемых патогенов, пишет MedicalxPress.

"Мукозальная вакцинация может стимулировать как системный, так и мукозальный иммунитет и имеет то преимущество, что это неинвазивная процедура, подходящая для иммунизации больших групп населения. Однако мукозальная вакцинация затруднена из-за отсутствия эффективной доставки антигена и необходимости в соответствующих адъювантах, которые могут стимулировать надежный иммунный ответ без токсичности", - говорится в релизе.

Отмечается, что главным ограничением внутримышечных вакцин является то, что они не индукцируют иммунитет слизистых оболочек. А это, по словам ученых, очень важно.

Создатели инновационной вакцины уже успели протестировать ее с другими респираторными патогенами. Выяснено, что готовность иммунитета к повторному заражению коронавирусом требует после этого адаптивных иммунных ответов в дыхательных путях и легких.

При этом, ученые уверены, что назальная вакцина станет самым оптимальным вариантом для равноценного распределения вакцин во всем мире. Особенно в нынешней ситуации.

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Также известно, что компонентов препарата стабильны свыше 11 месяцев. Более того, они могут храниться и транспортироваться без заморозки.

Напомним, Япония приостановила использование 1,63 миллиона доз вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna после доклада о найденных во флаконах примесях неизвестного происхождения.

Позже оказалось, что в препарате была найдена нержавеющая сталь.

viber
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