Макдональдс и KFC открывают кухни для нужд войны

Макдональдс будет помогать украинцам во время войны / Reuters

Руководство сети ресторанов "Макдональдс Украина" будет предоставлять еду из ресторанов на нужды украинцев во время военного положения. В то же время KFC открыло кухни для приготовления пищи больницам, военным и территориальной обороне.

"Наши рестораны закрыты из соображений безопасности, но мы предоставляем местным советам еду из ресторанов, где на сегодня безопасно (насколько это возможно) находиться нашим работникам. Представители местных властей забирают продукцию и распределяют туда, где в ней нуждаются больше всего", – говорится в сообщении МакДональдс Украина в Facebook.

Речь идет о продуктах, не требующих приготовления, таких как: булки, пончики, десерты, сыр, молоко, воду, соки, помидоры, ломтики яблок, а также яйца, стаканы, вилки, ложки.

"Мы обращаемся к ресторанному бизнесу, всей Украине, также присоединиться, открыть свои кухни, чтобы готовить и доставлять еду тем, кто сейчас в этом очень нуждается", - сказано в сообщении KFC в Instagram.

Напомним, супермаркеты АТБ на территории Украины будут работать с 08:00 до 20:00. В пресс-службе компании уточнили, что график магазинов зависит и может изменяться в зависимости от ситуации в каждом отдельном городе.

При этом украинцев призвали скупаться просят в светлое время суток.

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