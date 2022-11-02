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Максимальное сокращение потребления: новый график отключений электричества в Киеве

2 ноября 2022, 00:46

В Киеве улицы поделены на несколько групп - для каждой из них там указаны возможные временные коридоры отключений.

Электроэнергия
В Киеве ввели новый гшрафик отключений электроэнергия / Reuters

О новых условиях отключения электроэнергии абонентам в Киеве рассказали в компании поставщике энергии YASNO.

Вводить 12-часовые отключения электроэнергии в Киеве, о которых сообщалось ранее, пока не планируют, говорится в сообщении компании в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время в столице Украины действует система стабилизационных ограничений.

В компании уточнили, что на сегодня пока нет необходимости в длительных отключениях электроэнергии.

"Потребности отключать свет на 12 часов в сутки пока не существует. Ночные отключения, например, почти не применяются, потому что в них нет нужды", - пояснили в YASNO.

Также подчеркивается, что согласно новым графикам, в Киеве улицы поделены на несколько групп - для каждой из них там указаны возможные временные коридоры, в пределах которых может происходить отключение.

"График рассчитан на максимальное сокращение потребления в 250 МВт. Потребность в этом определяет "Укрэнерго" или оператор системы распределения. Если есть указание сократить потребление более чем на 250 МВт, то отключения становятся аварийными. А, следовательно, будут происходить не по графику", - добавили в компании.

Отключения электроэнергии в Украине

Ранее сообщалось, что в результате массированного ракетного удара РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Украине отменены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии, которые были введены с 6 часов утра 31 октября во всех регионах.

"Сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины. Стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены", - сообщило НЭК "Укрэнерго" в Facebook.

По информации "Укрэнерго", для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей.

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