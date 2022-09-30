"Мало еды, спим в лужах": оккупант пожаловался матери про условия на фронте

Оккупант пожаловался матери, что на фронте их лечат зеленкой / uapress.info

Оккупант рассказал своей матери о низком уровне медицинской помощи на передовой. Россиян обмазывают зеленкой, потому что другим помочь не могут, сообщает пресс-служба ГУР МО Украины.

"Здесь наступление планируется, прорыв", - жалуется оккупант на контрнаступление ВСУ.

Россиянин рассказал, что на его направлении усиления не было и дополнительного личного состава не посылали. По его словам, на их направлении расположены только 3 роты россиян.

"И что вы сможете сделать? Таких как ты, ничего не умеющих делать", - озабоченно спросила мать.

Оккупант объяснил, что на его направлении нет российских танков, еды мало, а спят они прямо в лужах. Медик рисует зеленкой крестики на лбах россиян и больше ничего не делает.

Россияне пытаются избежать мобилизации

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Еще один россиянин так хотел избежать мобилизации, что решился на рискованный поступок – переплыл на SUP-доске устье реки Нарва и добрался до территории Эстонии. Но там беглецу были не рады – его ловили с собачьим патрулем и большим количеством правоохранителей, и потом вернули в РФ.

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