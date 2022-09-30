Меняют сына или отца на скот: семьям мобилизованных россиян раздают баранов

Семьям мобилизованных россиян раздают скот / правительство Тувы

Власти российской Тувы раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации для войны в Украине.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что каждая семья получает по одной голове овцы.

Всего среди жителей Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчикского районов распределили 91 голову.

Также в Бай-Тайгинском районе семьям мобилизованных также раздали картофель. В Барун-Хемчикском районе семье мобилизованного привезли уголь, а в Шагонаре власти приняли решение обеспечить семьи призывником дровами с местной пилорамы.

Кроме того, семьи, где воспитываются дети до 17 лет, могут получить по 5 тысяч рублей.

Россияне пытаются избежать мобилизации

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Еще один россиянин так хотел избежать мобилизации, что решился на рискованный поступок – переплыл на SUP-доске устье реки Нарва и добрался до территории Эстонии. Но там беглецу были не рады – его ловили с собачьим патрулем и большим количеством правоохранителей, и потом вернули в РФ.

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