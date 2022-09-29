"Там просто катастрофа": Жданов рассказал, куда отправят умирать мобилизированных в РФ

Жданов рассказал, куда отправят умирать мобилизированных в РФ / скриншот

Россия планирует закрывать необстрелянными и низко мотивированными солдатами все направления на фронте, но это только усугубит состояние российской армию.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду пояснил, что ситуация у оккупантов на фронте плачевная.

"На всех направлениях. Там просто катастрофа – россияне проседают на всех направлениях. Единственное направление, где они более-менее держатся, да и то из-за того, что мы там не активничаем – запорожское. На всех остальных направлениях у них огромные проблемы: донецкое – держится за счёт ЧВКшников, харьковское и херсонское – проседают, и ВС РФ отступают, у них там просто начнётся катастрофа, если уже сейчас туда не начнут набрасывать людей", - отметил эксперт.

Также Жданов подчеркнул, что мобилизация позиции россиян не спасёт.

"Это лишь увеличит количество потерь РФ. Украине же всё это может сыграть на руку, потому что усугубит состояние российской армии на всех направлениях", - подытожил военный эксперт.

Россияне пытаются избежать мобилизации

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Еще один россиянин так хотел избежать мобилизации, что решился на рискованный поступок – переплыл на SUP-доске устье реки Нарва и добрался до территории Эстонии. Но там беглецу были не рады – его ловили с собачьим патрулем и большим количеством правоохранителей, и потом вернули в РФ.

Читайте также: