Мама лечилась дома — пила чаи и витамины: подробности смерти новорожденного на Прикарпатье

У беременной была заложенность носа и невысокая температура, а потому она лечилась дома / pixabay

На Ивано-Франковщине спустя несколько часов после рождения умер младенец, мать которого последний месяц перед родами болела коронавирусом. Сразу после рождения у ребенка диагностировали двустороннюю пневмонию.

Женщина родила 18 сентября в 13:35. Ребенок успел пожить всего несколько часов в тот же день в 18:10 умер. А 21 сентября у младенца подтвердили коронавирус, рассказал главный врач Коломыйского роддома Богдан Ленчовский в комментарии "Суспільному".

Медик отметил, что ребенок родился живым, но уже имел симптомы заболевания. Быстрый тест, который ему сделали, был отрицательный. Сразу после рождения ребенка подключили к аппарату ИВЛ, однако его состояние не улучшалось и через несколько часов его не стало.

Мама лечилась дома — пила чаи и витамины

Врач также добавил, что женщина находилась на учете в частном медицинском учреждении, беременность у нее проходила без осложнений, с легкой анемией. За 9 дней до родов, 9 сентября, женщина обратилась к медикам. Она жаловалась на насморк и слабость. Быстрый тест подтвердил коронавирус, и медики порекомендовали ей поехать в ковидное отделения Ивано-Франковского перинатального центра. Однако женщина сказала, что не доверяет быстрым тестам и на следующий день сделала ПЦР-тест, который показал COVID-19.

Читайте такжеЛечение коронавируса: врач рассказал, как и за сколько времени можно побороть болезньБогдан Ленчовский рассказывает, что у беременной была заложенность носа и невысокая температура, а потому она лечилась дома — пила чаи и витамины. 16 сентября у женщины был уже отрицательный ПЦР-тест. 18 сентября женщина должна была рожать, в этот день ей сделали еще один тест, который тоже был отрицательный.

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Коронавирус у новорожденного диагностировали уже после патологоанатомического вскрытия. Медики установили, что COVID-19 привел к двусторонней пневмонии.

Ранее мы сообщали, что симптомом коронавируса у детей могут быть судороги, включая эпилептический статус. К такому выводу пришли ученые, по результатам проведенного исследования.

Судороги могут проявляться у зараженных коронавирусом детей даже если они не страдают эпилепсией в анамнезе. А вот такого симптома COVID-19 как лихорадка может и не быть.