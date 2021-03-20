УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену

20 марта 2021, 16:59
Прослушать новость
Остановить

У Миланы Маханец начались проблемы в школе после вспыхнувшего скандала, сообщила ее мать.

Мила Маханец
Мила Маханец и Павел Пай / Фото Instagram М.Маханец

Мама 8-летней модели Миланы Маханец Дарья негативно оценила реакцию детского омбудсмена Николая Кулебы на скандал, вспыхнувший вокруг отношений ее дочери с 13-летним блогером Павлом Паем.

В интервью Українським Новинам она подчеркнула, что после скандала пыталась в соцсетях выйти на Уполномоченного по правам ребенка Кулебу, но он не ответил.

"Я пыталась выйти на него через "сторис", но, к сожалению, он не ответил. Если бы он заявил мне при встрече то, о чем заявил (через посты в Facebook), то я бы ему ответила так, что ему и сказать было бы нечего", - заявила Дарья Маханец.

В то же время она призналась, что у ее дочери начались проблемы в школе, несмотря на то, что они просто друзья с 13-летним блогером.

"Проблемы есть. Один ребенок учится в онлайн, другой все время ходил в школу. Проблемы появились не только у наших детей, а у детей всех наших знакомых, родственников и друзей. Достали уже всех детей из-под земли. Знакомые пишут с просьбами убрать отметки (детей на фото), преследуют других детей наших знакомых в школах и так далее. Очень глобально и сильно. Один человек может спокойно себе сидеть, пиариться и бросать пустые фразы на ветер ради того, чтобы поднять себе рейтинг", - добавила Дарья Маханец.

Читайте такжеМать 8-летней модели рассказала о "романе" девочки с 13-летним блогером

Скандал вокруг "романа" Миланы Маханец и Павла Пая:

  • 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".
  • Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.
  • Полиция открыла производство по факту "отношений" 8-летней модели и 13-летнего блогера, чьи фото и видео в Instagram привлекли всеобщее внимание и вызвали возмущение.
  • Мать Миланы Маханец уже дала показания полиции в Ирпене. По ее словам, дети вместе не живут, хотя девочка ранее рассказывала об этом в своем аккаунте в Instagram.
  • Дедушкой скандальной 8-летней модели Миланы оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.
новости Киева блогеры Милана Маханец Павел Пай
Сейчас вы просматриваете новость «Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Папа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогеромПапа 8-летней Миланы Маханец впервые отреагировал на ее роман с 13-летним блогером "Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО"Морги переполнены": стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО Опубликована новая запись из кабинета Порошенко на БанковойОпубликована новая запись из кабинета Порошенко на Банковой Мощный взрыв в Боярке: стало известно, кто погибМощный взрыв в Боярке: стало известно, кто погиб Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее времяПеревод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время

Последние новости

17:10
Стало известно о новых планах Кремля против Киева по Донбассу
16:59
Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену Видео
16:54
Порноактриса высказалась о своем уходе с шоу Холостяк 2021
16:41
Генерал предупредил, каким объектам в Украине грозит атака России
16:35
Ахметов назвал главное условие для сохранения промышленности Украины
Реклама
16:19
В Киеве рассказали об отказе медиков прививаться вакциной CoviShield Видео
16:15
Гороскоп на 21 марта для всех: возвращение белой полосы и влиятельная опора Видео
16:10
Глава Еврокомиссии поставила жесткое условие AstraZeneca Видео
16:09
Warner Bros порвала со Заком Снайдером после Лиги Справедливости Видео
16:01
Эксперт объяснил, как Байден помог Путину Видео
15:46
Шмыгаль объяснил преимущества ГТС Украины перед Северным потоком-2 Видео
15:24
Киев и Одесская область с 23 марта введут ограничения красной зоны Видео
15:20
Советница Ермака раскритиковала Зеленского за "лоббирование торговых сетей" Видео
15:16
"Копия Путина": памятник на Житомирщине затроллили в Сети
15:13
"По блату?": Сергей Жадан вакцинировался от Covid-19 и вызвал гнев Сети
14:34
Холостяк 11 сезон: как прошел 3 выпуск и какие девушки покинули шоу
14:26
"Жадность фраера сгубила": Саакашвили откровенно высказался о Порошенко Видео
14:07
Аваков предупредил Европу об Украине в НАТО и высказался о Польше Видео
14:01
Киев отреагировал на земельный указ Путина по Крыму
13:52
В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове Видео
Реклама
13:46
Часть Украины резко приморозит: синоптик предупредил, где будет до -10 Видео
13:40
Весна началась: полезные традиции на весеннее равноденствие 2021 Видео
13:36
Экс-солистка Yuko ЮЮ выпустила развратный клип на песню Молоком Видео
13:14
У Путина выдвинули новую инициативу РФ по Нормандскому формату Видео
13:06
Шмыгаль рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс Видео
12:06
Локдаун в Киеве во всей красе: забитые маршрутки и открытый Эпицентр Видео
12:02
В моде большие женские пиджаки: с чем носить яркий тренд весны-лета Фото Видео
12:00
Одесская область попала в красную зону карантина Видео
11:48
Шмыгаль назвал две причины отказа Украины от российской вакцины Видео
11:40
Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды Видео
11:35
Зеленский продлил санкции против российских банков в Украине Видео
11:32
В Украине в "кормушках" оседают почти 40 млрд долларов – Саакашвили
11:19
В СБУ объявили об аресте имущества компании Мотор Сич Видео
11:01
Украинцы потеряли право владеть землей в Крыму Видео
10:37
Почему рост тарифов ради "улучшения услуг ЖКХ" - полный бред мнение
10:15
Степанов пообещал украинцам компенсировать "побочку" от вакцин Видео
09:44
Аваков сделал резкое заявление в адрес Путина из-за войны на Донбассе Видео
09:16
Поклонская из-за санкций обратилась к Зеленскому Видео
09:02
Локдаун в Киеве с 20 марта: что запрещено и разрешено в столице Видео
08:43
Кремль готовится к войне за воду в Крыму мнение
Реклама
08:34
Бесподобные широкие брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
08:21
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 15 тысяч человек Видео
07:43
Пестициды в продуктах: насколько сильно они подтачивают здоровье Видео
07:41
Куба создала необычную вакцину от коронавируса Видео
07:16
Врач объяснил, кто болеет COVID-19 повторно и почему не стоит бояться Видео
06:56
Почему США не будут окончательно "бить горшки" с Россией мнение
06:35
В США предрекли крах режима Путина и дали рецепт победы Киева над Москвой Видео
05:27
Эксперт дал прогноз, как скандал между Байденом и Путиным отразится на Украине Видео
05:03
С Днем счастья – поздравления и открытки радостные
04:24
У Авакова объяснили новый санкционный удар по Януковичу и Азарову Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять