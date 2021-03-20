Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену

У Миланы Маханец начались проблемы в школе после вспыхнувшего скандала, сообщила ее мать.
Мама 8-летней модели Миланы Маханец Дарья негативно оценила реакцию детского омбудсмена Николая Кулебы на скандал, вспыхнувший вокруг отношений ее дочери с 13-летним блогером Павлом Паем.
В интервью Українським Новинам она подчеркнула, что после скандала пыталась в соцсетях выйти на Уполномоченного по правам ребенка Кулебу, но он не ответил.
"Я пыталась выйти на него через "сторис", но, к сожалению, он не ответил. Если бы он заявил мне при встрече то, о чем заявил (через посты в Facebook), то я бы ему ответила так, что ему и сказать было бы нечего", - заявила Дарья Маханец.
В то же время она призналась, что у ее дочери начались проблемы в школе, несмотря на то, что они просто друзья с 13-летним блогером.
"Проблемы есть. Один ребенок учится в онлайн, другой все время ходил в школу. Проблемы появились не только у наших детей, а у детей всех наших знакомых, родственников и друзей. Достали уже всех детей из-под земли. Знакомые пишут с просьбами убрать отметки (детей на фото), преследуют других детей наших знакомых в школах и так далее. Очень глобально и сильно. Один человек может спокойно себе сидеть, пиариться и бросать пустые фразы на ветер ради того, чтобы поднять себе рейтинг", - добавила Дарья Маханец.
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Скандал вокруг "романа" Миланы Маханец и Павла Пая:
- 8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай публикуют в социальных сетях снимки, на которых демонстрируют объятия и поцелуи. Ранее сама девочка подтвердила в соцсети, что они начали встречаться и якобы "спят вместе".
- Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что за отношениями восьмилетней украинки Миланы и ее возлюбленного, 13-летнего блогера Паши, может стоять серьезный бизнес – кто-то зарабатывает деньги на этой скандальной истории.
- Полиция открыла производство по факту "отношений" 8-летней модели и 13-летнего блогера, чьи фото и видео в Instagram привлекли всеобщее внимание и вызвали возмущение.
- Мать Миланы Маханец уже дала показания полиции в Ирпене. По ее словам, дети вместе не живут, хотя девочка ранее рассказывала об этом в своем аккаунте в Instagram.
- Дедушкой скандальной 8-летней модели Миланы оказался главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко.