Мать-рекордсменка из Киева помогла выкормить 150 младенцев

В Банке грудного молока в Киеве жалуются на нехватку молока для недоношенных младенцев. Из-за карантина кормящие женщины стали реже становиться донорами.
30-летняя жительница Киева Евгения Муромцева помогла выкормить полторы сотни младенцев. У женщины есть шестимесячная дочь Эмма. Становиться донором она не планировала, но с тех пор, как узнала, что имеет гиперлактацию (избыток молока) — начала делиться молоком.
"Молока было многовато, не уменьшалось, как у каждой мамы, так получилось, что выливали. Я пожаловалась врачу, а она дала контакты и сказала не выливать, потому что деткам оно нужно", — рассказала киевлянка ТСН.
Теперь почти половина полочек морозильной камеры у Евгении отведены именно под грудное молоко. За полгода женщине удалось помочь выкормить около 150 младенцев.
"Если есть молоко – буду кормить, сколько могу", – говорит она.
Между тем в Банке грудного молока в Киеве жалуются на нехватку донорского молока для недоношенных младенцев. Сотрудники говорят, что из-за карантинных ограничений кормящие женщины стали реже становиться донорами.
"Этот спад критический. Люди с каждым локдауном все более истощены, что отражается и на нашей работе. Наши холодильники такими опустошенными не были никогда", - поделились в Банке грудного молока.
Как стать донором грудного молока
Роженице необходимо лишь раз для сдачи анализов приехать лично в Банк грудного молока, а дальше – вести обычную жизнь. Молоко из дома мамы будут забирать курьеры, они же будут привозить тару.
Как сообщал Главред, в Тернопольской области родители обвинили медиков в смерти их новорожденной дочери. Младенец умер практически сразу после рождения.
Девочка родилась на 41-й неделе беременности. Имела вес 3750 грамм. По словам медиков, у новорожденной не раскрылись легкие. Ее более часа реанимировали, но это не помогло спасти ребенка.
Читайте также:
- Бомба замедленного действия: названа опасность детских смесей
- Как лечить коронавирус: антитела к COVID-19 нашли в грудном молоке
- Грудное вскармливание: продукты, которые нельзя есть