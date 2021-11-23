Мать-рекордсменка из Киева помогла выкормить 150 младенцев

Мама-донор молока Евгения Муромцева / скриншот ТСН

30-летняя жительница Киева Евгения Муромцева помогла выкормить полторы сотни младенцев. У женщины есть шестимесячная дочь Эмма. Становиться донором она не планировала, но с тех пор, как узнала, что имеет гиперлактацию (избыток молока) — начала делиться молоком.

"Молока было многовато, не уменьшалось, как у каждой мамы, так получилось, что выливали. Я пожаловалась врачу, а она дала контакты и сказала не выливать, потому что деткам оно нужно", — рассказала киевлянка ТСН.

Теперь почти половина полочек морозильной камеры у Евгении отведены именно под грудное молоко. За полгода женщине удалось помочь выкормить около 150 младенцев.

"Если есть молоко – буду кормить, сколько могу", – говорит она.

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Между тем в Банке грудного молока в Киеве жалуются на нехватку донорского молока для недоношенных младенцев. Сотрудники говорят, что из-за карантинных ограничений кормящие женщины стали реже становиться донорами.

"Этот спад критический. Люди с каждым локдауном все более истощены, что отражается и на нашей работе. Наши холодильники такими опустошенными не были никогда", - поделились в Банке грудного молока.

Как стать донором грудного молока

Роженице необходимо лишь раз для сдачи анализов приехать лично в Банк грудного молока, а дальше – вести обычную жизнь. Молоко из дома мамы будут забирать курьеры, они же будут привозить тару.

Как сообщал Главред, в Тернопольской области родители обвинили медиков в смерти их новорожденной дочери. Младенец умер практически сразу после рождения.

Девочка родилась на 41-й неделе беременности. Имела вес 3750 грамм. По словам медиков, у новорожденной не раскрылись легкие. Ее более часа реанимировали, но это не помогло спасти ребенка.

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