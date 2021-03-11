Мать убитой в Киеве полицейской рассказала неожиданные датели трагедии

Святослава Петрова / facebook.com/no.novoyaz

Погибшая в Киеве полицейская Святослава Петрова была знакома с подозреваемой в убийстве Юлией Т. еще со школы, но они не дружили и не общались.

Как рассказала kp.ua мать погибшей Татьяна Петрова, что 7 марта ее дочь встретила знакомую случайно и пошла к ней.

Подозреваемая рассказала матери знакомой, что они хорошо проводили время в тот вечер и вспоминали школьные годы и даже не выпили целой бутылки шампанского.

В ночь на 8-е марта около 01:40 Святослава и подозреваемая вышли пройтись с собакой и купить воды. Подозреваемая утверждает, что полицейская якобы начала с ней драку и ударила бутылкой. Мать погибшей опровергает это и не верит в слова подозреваемой.

"Убийца, видимо, выбрала момент, когда Слава отвернулась, и ударила. Свидетели уверяют, что слышали, как Слава кричала: "Зачем ты бьешь меня по голове бутылкой?". Дочь начала убегать, а та бросилась вдогонку добивать бутылкой. И видели, когда дочь лежала без сознания, что Юлия Т. резала ее ножом. Полицейские подтвердили, камеры видеонаблюдения записали, как Слава убегает", - рассказала женщина.

Мать погибшей добавила, что на следственном эксперименте подозреваемая призналась, что ненавидела Святославу еще со школы.

В материале подчеркивается, что у убитой не было ни мужа, ни детей. На похороны пришли около 100 человек. У женщины остались тяжело больная мать и отец-пенсионер, которые уже давно живут отдельно.

Убийство полицейской в Киеве: