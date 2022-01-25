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Мажоры с блогершой сняли на видео, как сбивают мужчину в Киеве

25 января 2022, 12:39
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Скандальная блогерша уверяет, что инцидент удалось "замять" на месте.

В Киеве мажоры на Porsche сбили мужчину / скриншот с видео

В Киеве мажоры на Porsche сбили мужчину на моноколесе. Происходящее они снимали на видео.

Инцидент произошел вечером 24 январ, а в салоне автомобиля была и 20-летняя блогерша Мария Семенова с ником ttiisshhiinnaa, которую киевские патрульные полтора года назад спаслияот самоубийства, сообщил паблик dtp.kiev.ua

Мария ехала в машине с друзьями, где они употребляли алкоголь и транслировали это в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, что водитель Porsche начал быстро набирать скорость, обгоняя другие автомобили. Во время одного из таких маневров он не успел вовремя среагировать и не заметил человека, двигавшегося на моноколесе.

Друг блогерши ttiisshhiinnaa сбил мужчину и продолжил движение. На видео слышен звук удара в момент столкновения.

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Позже девушка написала в соцсетях, что они заплатили мужчине за отломанную подставку на моноколесе и разъехались "без претензий".

Ответ блогерши ttiisshhiinnaa / соцсети

Ранее сообщалось, что в Черкасской области на трассе столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии, 20-летней пассажирке ЗАЗ-1102 оторвало руку.

По данным правоохранителей, 43-летний водитель ЗАЗ не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN.

Автор: Сергей Кущ
viber
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