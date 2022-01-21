В Днепре водитель зверски расправился с пешеходом и бросил женщину на обочине

Мужчина избил женщину и оставил на обочине.
В Днепре водитель легковушки жестоко избил женщину, выскочившую на проезжую часть. После этого, он поволок ее на обочину и бросил там.
Соответствующее видео появилось в Сети. В подписи было указано, что инцидент произошел по улице Шмидта.
"Женщина выскочила под колеса и ударила машину ногой. Водитель вышел из автомобиля и силой выбросил женщину на обочину", - сказано в сообщении.
На кадрах видно, как водитель вышел из машины и изо всех сил ударил женщину. От этого бедняга упала на землю. Но мужчина не остановился, он схватил ее за одежду и поволок на обочину, где и бросил. Затем, переступил через пешехода и сел в авто и со спокойной душой поехал дальше.
Пользователи Сети такой поступок раскритиковали.
Напомним, ранее в Ровно водитель внедорожника сбил 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу через пешеходный переход.
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