УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оба двигались на зеленый: водитель сбил насмерть женщину на переходе из-за неисправного светофора

18 января 2022, 12:57

Как оказалось, и водитель внедорожника, и пешеход двигались на разрешенный для себя сигнал светофора.

false
В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе из-за неисправного светофора / Полиция Ровенской области, УНИАН

В Ровно водитель внедорожника сбил 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу через пешеходный переход.

Момент аварии зафиксировали со встречной машины, сообщает ТСН. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Очевидцы рассказывают, что погибшая двигалась на разрешенный сигнал светофора, но при этом и водитель тронулся с места, когда ему загорелся зеленый. Как видно на видео, на которое попал момент ДТП, когда на светофоре для водителей загорелся зеленый свет, пешеходы еще переходили дорогу. Когда люди были почти посередине дороги, автомобиль сбил одну из женщин.

Дело в том, что обычно во время переключения на красный светофор предупреждает об этом миганием или таймером. Однако на этом светофоре такого механизма нет. Поэтому происходят ситуации, когда пешеходы выходят на дорогу на зеленый свет, не успевают перейти на другую сторону – а светофор внезапно переключается на красный.

Руководитель светофорной службы КП "Горсвет" Оксана Пыжик признала, что в данном светофоре отсутствует зеленый свет, который мигает, и что он не соответствует нормам. При этом она уверяет, что все остальные "светофорные объекты, которые расположены в городе Ровно, соответствуют нормам ГОСТ".

Реклама
false
Трагедия произошла вечером в воскресенье, 16 января / Полиция Ровенской области

Указанный светофор был установлен в 1984 году, и тогда он соответствовал нужным нормам. Сейчас в Ровно светофоров, возраст которых насчитывает несколько десятков лет, более чем пол сотни. Местные власти отмечают, что будет очень сложно заменить их все сразу, ведь стоимость одного составляет около 2 миллионов гривен. То есть сразу придется потратить около 60 миллионов гривен.

"Это почти треть бюджета развития. Понятно, что одномоментно все светофоры заменены не будут, но без сомнения – это является приоритетом", – говорит глава Ровенского управления транспорта и связи Иван Фурлет.

  • В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе
    В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе Полиция Ровенской области
  • В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе
    В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе Полиция Ровенской области
  • В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе
    В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе Полиция Ровенской области
  • В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе
    В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе Полиция Ровенской области
  • В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе
    В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе Полиция Ровенской области
  • В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе
    В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе Полиция Ровенской области
  • В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе
    В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе Полиция Ровенской области
В светофорной службе пообещали закупить оборудование, чтобы упомянутый светофор мигал зеленым и больше не создавал аварийных ситуаций. Пока пешеходам и водителям посоветовали быть внимательными и ориентироваться на транспортные светофоры.

Когда произошла смертельная авария

Как сообщает полиция Ровенской области, ДТП произошло около 17:20 в воскресенье, 16 января, на улице Киевской вблизи автовокзала в городе Ровно. Погибшая 47-летняя женщина была жительницей Днепропетровской области.

Что грозит водителю внедорожника

34-летний житель Ровно, который был за рулем внедорожника, сейчас находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего).

В полиции отмечают, что проверка водителя на "Драгере" показала, что он был трезвым. Однако правоохранители также отобрали у него биологические образцы для определения состояния опьянения.

Если вину водителя докажут, ему грозит заключение сроком от 3 до 8 лет.

Читайте также:

viber
ДТП светофор новости Украины новости Ровно
Сейчас вы просматриваете новость «Оба двигались на зеленый: водитель сбил насмерть женщину на переходе из-за неисправного светофора». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемыГороскоп Таро на неделю 17-23 января: Ракам – перемены, Девам – успех во всем, Водолеям – проблемы Страшные пытки: под Запорожьем подростка раздели и заставляли есть зажженные сигаретыСтрашные пытки: под Запорожьем подростка раздели и заставляли есть зажженные сигареты Monobank закрывает счета: кому отказывают в обслуживании и почемуMonobank закрывает счета: кому отказывают в обслуживании и почему Крещенские морозы идут в Украину: где и на сколько похолодаетКрещенские морозы идут в Украину: где и на сколько похолодает Цены на бензин взвинтили: украинцам назвали новую стоимость на АЗСЦены на бензин взвинтили: украинцам назвали новую стоимость на АЗС
13:55

С самолета в суд: в чем обвиняется Порошенко, и почему его шоу-приезд не сулит ничего хорошего Украине

13:54

Мининфраструктуры жестко ломает коррупционные схемы наживы на моряках - министр

13:50

Украинцы мчатся на заработки в ЕС: к 2030 году из страны могут уехать несколько миллионов людейВидео

13:48

Вкуснейший пышный омлет на завтрак: готовить всего 5 минутВидео

13:29

В Турции нашли мертвого украинского моряка: комментарий посольства

Реклама
13:27

На Волыни муж убил жену 60 ударами палкой и заявил, что делал ей массаж

13:13

Астролог назвал знаки зодиака, которые не могут оставаться всю жизнь в одном браке

13:00

Гороскоп на завтра, 19 января 2022: Близнецам – соперники, Весам – искушения, Козерогам – врагиВидео

12:57

Оба двигались на зеленый: водитель сбил насмерть женщину на переходе из-за неисправного светофораФотоВидео

12:55

"НАТО стремится оккупировать Украину": в РФ придумали "план вторжения" АльянсаВидео

12:45

Сеть удивило видео, как киевский коммунальщик "сражался" с тротуарным столбикомВидео

12:36

Комаровский назвал топ-4 симптома, которые есть у заболевшего гриппом человека

12:27

Отключение России от SWIFT за нападение на Украину: в США заявили о планах по контрудару Запада

12:24

На Полтавщине в этом году реализуют 19 объектов "Большой стройки" Зеленского

12:21

Шанс для студентов: обнародованы условия участия в чемпионате "Метинвеста"

12:20

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как себя чувствует онкобольная мама сейчас

12:06

Завтра в Украину прибудет госсекретарь США Блинкен - СМИВидео

12:00

На Волыни мужчину на 4 года отправили в тюрьму за кражу бутылки водки

11:55

В АТБ предупредили о возможном исчезновении продуктов - причинаВидео

11:54

Татьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздника

Реклама
11:27

СидОренки-СидорЕнки возвращаются на 1+1 - подробности нового сезона любимого семейного сериалаВидео

11:24

"Внутри команды общаемся на русском": в Киеве известная IT-компания попала в скандал из-за языкаВидео

11:12

Россия будет нагнетать войну на Донбассе под видом "защиты граждан РФ" - Зеленский

11:01

Такой информации не получали: В МИД Украины опровергли эвакуацию дипломатов РФ из страныВидео

10:55

17-летняя дочь Моники Белуччи показала гибкое стройное тело в цельном латексном костюме

10:55

Директор ЦРУ встретился с Зеленским во время тайного визита в Украину – CNN

10:39

Четвертая прививка от COVID-19 не защищает от Омикрона - израильские ученые

10:33

Россия может стянуть к границам Украины миллион военных: Залужный призвал реально оценивать силы РФ

10:03

Ветер сдул 3-метровый крест с купола: в Софийском соборе собираются снять плохо закрепленные крестыВидео

09:55

В Минэкономики придумали изменить порядок отпуска по уходу за ребенком: детали закона

09:45

Студенты украинских вузов и колледжей смогут побороться за работу в "Метинвесте"

09:20

Санкций против СП-2 в ближайшее время не будет, так как это разъединит союзников – Сенат СШАВидео

09:17

В МИД РФ опровергли эвакуацию российских дипломатов из Украины

09:11

Крещение Господне 2022:  когда набирать воду, как правильно хранить и использовать святую воду

09:04

Мама завела новую семью, а ребенок бродил голодный: что известно о смерти 11-летнего Максима из Запорожья

08:45

Самый красивый френч маникюр 2022, который растопит даже самое холодное сердцеФото

08:42

Когда убирать елку после Нового года 2022: как сделать это правильно и не навлечь беду

08:42

Мышиная вознямнение

08:36

Гороскоп на сегодня, 18 января 2022: Овнам – враги, Тельцам – знаки свыше, Весам – любовьВидео

08:24

Штормовой ветер и сильные метели: украинцев предупредили об опасной погодеВидео

Реклама
07:46

Британия самолетами C-17 поставляет противотанковые вооружения в Украину

07:19

Канада перебрасывает спецназ в Украину из-за риска вторжения России - СМИВидео

07:16

Приметы на 18 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

06:45

Путин против гривнымнение

06:39

Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины - NYT

05:24

4 гениальных способа использования кожуры от апельсина

05:15

Гороскоп Таро на февраль 2022: Близнецы станут везунчиками месяцаВидео

04:09

Что будет со здоровьем, если есть чернослив - исследование ученых

03:45

Младшая сестра Дмитрия Комарова в откровенной фотосессии показала идеальные формы

03:22

Вакцинация от COVID-19 станет регулярной – в Pfizer сделали неутешительный прогнозВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять