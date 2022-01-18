Оба двигались на зеленый: водитель сбил насмерть женщину на переходе из-за неисправного светофора

В Ровно водитель сбил насмерть женщину на переходе из-за неисправного светофора / Полиция Ровенской области, УНИАН

В Ровно водитель внедорожника сбил 47-летнюю женщину, которая переходила дорогу через пешеходный переход.

Момент аварии зафиксировали со встречной машины, сообщает ТСН. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Очевидцы рассказывают, что погибшая двигалась на разрешенный сигнал светофора, но при этом и водитель тронулся с места, когда ему загорелся зеленый. Как видно на видео, на которое попал момент ДТП, когда на светофоре для водителей загорелся зеленый свет, пешеходы еще переходили дорогу. Когда люди были почти посередине дороги, автомобиль сбил одну из женщин.

Дело в том, что обычно во время переключения на красный светофор предупреждает об этом миганием или таймером. Однако на этом светофоре такого механизма нет. Поэтому происходят ситуации, когда пешеходы выходят на дорогу на зеленый свет, не успевают перейти на другую сторону – а светофор внезапно переключается на красный.

Руководитель светофорной службы КП "Горсвет" Оксана Пыжик признала, что в данном светофоре отсутствует зеленый свет, который мигает, и что он не соответствует нормам. При этом она уверяет, что все остальные "светофорные объекты, которые расположены в городе Ровно, соответствуют нормам ГОСТ".

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Трагедия произошла вечером в воскресенье, 16 января / Полиция Ровенской области

Указанный светофор был установлен в 1984 году, и тогда он соответствовал нужным нормам. Сейчас в Ровно светофоров, возраст которых насчитывает несколько десятков лет, более чем пол сотни. Местные власти отмечают, что будет очень сложно заменить их все сразу, ведь стоимость одного составляет около 2 миллионов гривен. То есть сразу придется потратить около 60 миллионов гривен.

"Это почти треть бюджета развития. Понятно, что одномоментно все светофоры заменены не будут, но без сомнения – это является приоритетом", – говорит глава Ровенского управления транспорта и связи Иван Фурлет.

Когда произошла смертельная авария

В светофорной службе пообещали закупить оборудование, чтобы упомянутый светофор мигал зеленым и больше не создавал аварийных ситуаций. Пока пешеходам и водителям посоветовали быть внимательными и ориентироваться на транспортные светофоры.

Как сообщает полиция Ровенской области, ДТП произошло около 17:20 в воскресенье, 16 января, на улице Киевской вблизи автовокзала в городе Ровно. Погибшая 47-летняя женщина была жительницей Днепропетровской области.

Что грозит водителю внедорожника

34-летний житель Ровно, который был за рулем внедорожника, сейчас находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему уже сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего).

В полиции отмечают, что проверка водителя на "Драгере" показала, что он был трезвым. Однако правоохранители также отобрали у него биологические образцы для определения состояния опьянения.

Если вину водителя докажут, ему грозит заключение сроком от 3 до 8 лет.

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