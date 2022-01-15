В ДТП под Киевом погибла 11-летняя девочка: отец не пропустил фуру

В смертельной аварии виноват отец погибшей девочки / НПУ

В Киевской области вечером 15 января случилось смертельное ДТП. Погиб 11-летний ребенок.

Как сообщает полиция в Киевской области, грузовик и легковушка столкнулись в Вышгородской территориальной общине.

По предварительным данным, 66-летний водитель Honda выезжал на главную дорогу из коттеджного городка "Междуречье". В это время фура "МАЗ" двигалась со стороны Вышгорода в направлении села Хотяновка. Легковушка не пропустила грузовик и врезалась в него. Водитель легковушки и его 11-летняя дочь получили серьезные травмы и попали в больницу.

Однако медики не смогли спасти жизнь девочки.

Мать ребенка и 28-летний водитель грузовика не пострадали.

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Напомним, водителя внедорожника, который накануне напал и избил прохожего в Киеве, отправили в СИЗО. За решеткой до выяснения всех обстоятельств он просидит два месяца.

Он признал свою вину. Выйти из СИЗО сможет только под залог в сумму около миллиона гривен.

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