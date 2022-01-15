Водитель, избивший прохожего в Киеве, попал в СИЗО

Водитель напав на прохожего / Скриншот

Водителя внедорожника, который накануне напал и избил прохожего в Киеве, отправили в СИЗО. За решеткой до выяснения всех обстоятельств он просидит два месяца.

Спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook написала, что подозреваемый может выйти из СИЗО только под залог в сумме 992 тысячи гривен.

Такое решение принял Днепровский районный суд Киева. Он удовлетворил ходатайство Днепровской окружной прокуратуры города Киева.

Также известно, что подозреваемый полностью признал свою вину.

"Его адвокаты попросили о домашнем аресте, но суд отклонил", - добавила Максимец.

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Между тем, некоторые СМИ пишут, что виновник якобы является родственником топ-чиновника.

Напомним, во время мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили публикацию с видео, где на улице Андрея Аболмасова происходит драка между двумя мужчинами. На место происшествия прибыли полицейские для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Предварительно правоохранители установили, что между оппонентами возник конфликт из-за неправильной парковки автомобиля. Впоследствии один из мужчин набросился с кулаками на другого и нанес ему несколько ударов в разные части тела.

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