Водитель, избивший прохожего в Киеве, попал в СИЗО

Подозреваемый свою вину признал.
Водителя внедорожника, который накануне напал и избил прохожего в Киеве, отправили в СИЗО. За решеткой до выяснения всех обстоятельств он просидит два месяца.
Спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook написала, что подозреваемый может выйти из СИЗО только под залог в сумме 992 тысячи гривен.
Такое решение принял Днепровский районный суд Киева. Он удовлетворил ходатайство Днепровской окружной прокуратуры города Киева.
Также известно, что подозреваемый полностью признал свою вину.
"Его адвокаты попросили о домашнем аресте, но суд отклонил", - добавила Максимец.
Между тем, некоторые СМИ пишут, что виновник якобы является родственником топ-чиновника.
Напомним, во время мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили публикацию с видео, где на улице Андрея Аболмасова происходит драка между двумя мужчинами. На место происшествия прибыли полицейские для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Предварительно правоохранители установили, что между оппонентами возник конфликт из-за неправильной парковки автомобиля. Впоследствии один из мужчин набросился с кулаками на другого и нанес ему несколько ударов в разные части тела.
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