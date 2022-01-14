В Киеве водитель едва не забил до смерти прохожего из-за замечания

В Киеве мужчина избил прохожего / скриншот

В Киеве водитель избил прохожего, который сделал ему замечание о неправильной парковке автомобиля.

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы, сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что сегодня "во время мониторинга сети интернет правоохранители обнаружили публикацию с видео, где на улице Андрея Аболмасова происходит драка между двумя мужчинами". На место происшествия прибыли полицейские для выяснения всех обстоятельств инцидента.

"Предварительно правоохранители установили, что между оппонентами возник конфликт из-за неправильной парковки автомобиля. Впоследствии один из мужчин набросился с кулаками на другого и нанес ему несколько ударов в разные части тела. В результате драки один из участников госпитализирован в больницу, а с другим мужчиной общаются следователи", – говорится в сообщении.

Читайте такжеУбили копа после замечания в магазине: всплыли новые детали расправы в ЧерниговеИнформация о происшествии зарегистрирована в Днепровском управлении полиции, после установления всех обстоятельств ему будет предоставлена правовая квалификация.

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Полиция бездействовала?

В интернете появилась информация, что полицейские на месте происшествия вроде бы не предприняли необходимых процессуальных действий, сказала, что это были патрульные полицейские.

Журналисты УНИАН обратились в полицию за комментарием.

"Я не знаю, каковы были их действия на месте. Я могу говорить о действиях своих сотрудников главного управления и Днепровского управления полиции. Мы уже по факту обнаружили публикацию в интернете. Какие были действия наших коллег из патрульной полиции – сейчас также выясняют, что произошло перед тем", - отметила пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Читайте такжеВ Киеве мужчина пальнул в охранника ТРЦ за замечание о маске"Когда наши следователи завершат проверку, определятся с правовой квалификацией, мы еще дадим уточнение, как было квалифицировано это событие, и какую они дали оценку действиям обоих мужчин", - добавила Гирдвилис.

Она также отметила, что правоохранители также ожидают информацию от врачей о степени тяжести причиненных пострадавшему телесных повреждений.

Состояние пострадавшего ухудшилось

Журналисты также пообщались с родственниками пострадавшего мужчины. По словам врачей, у него диагностирован отек головного мозга. После госпитализации состояние ухудшилось. Позже будут проводиться дополнительные исследования.

По данным Telegram-канала "Киев Оперативный", нападавший - Владислав Стеценко, 1997 года рождения, сын чиновника из Министерства спорта.

Ранее сообщалось, что Киеве в январе 2022 произошел ряд нападений на женщин. Преступники отбирают у своих жертв деньги, телефоны и ценные вещи. Правоохранители советуют жительницам столицы не ходить по улице в одиночку.