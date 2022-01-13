Одежда – в крови, волосы обрезаны: в Киеве произошла серия нападений на женщин

Злоумышленники нападают на жительниц столицы на улице. Забирают деньги, телефоны и ценные вещи. Одну из жертв вывезли за город и там бросили.
В Киеве в январе 2022 произошел ряд нападений на женщин. Преступники отбирают у своих жертв деньги, телефоны и ценные вещи. Правоохранители советуют жительницам столицы не ходить по улице в одиночку.
Одно из нападений произошло в Дарницком районе Киева возле парка Партизанской славы. 27-летняя хореограф вышла с работы около 16:30 и пошла забрать обувь из ремонта, передает Obozrevatel.
На улице к девушке подошли двое мужчин восточной внешности, на вид обоим около 40 лет. Они брызнули чем-то ей в лицо и поволокли к автомобилю. Девушка потеряла сознание. Пришла в себя уже в машине. Преступники сразу стали ей угрожать и снова использовали какой-то препарат, от которого она "провалилась".
Что происходило дальше – девушка не помнит. Около 23:30 она очнулась возле одного из сел Бориспольского района Киевской области. Поскольку преступники забрали ее телефон, то ей пришлось пойти на ближайшую АЗС, чтобы позвонить мужу.
Преступники забрали у киевлянки сумку с банковскими картами и документами, а на всем теле девушки были порезы неизвестного происхождения, одежда – в крови, а волосы обрезаны.
Правоохранители предварительно квалифицировали произошедшее как незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
Читайте такжеВ Ужгороде пропавшую 36-летнюю женщину нашли убитой с пакетом на головеЕще одно жесткое нападение произошло в Подольском районе на улице Кирилловской. Грабитель напал на женщину, которая открывала дверь киоска, расположенного на остановке общественного транспорта.
Сначала преступник сбил женщину с ног, а затем начал душить ее собачьим поводком. Когда она перестала сопротивляться, мужчина схватил ее сумку, забрал из нее два мобильных телефона и скрылся.
Копам удалось задержать 42-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления. Теперь ему грозит семь лет лишения свободы.
Еще одно нападение произошло в одном из многоэтажных домов на улице Сергея Данченко в Подольском районе Киева. Трое мужчин ворвались в квартиру соседки - сорвали с шеи золотую цепочку, забрали из квартиры другие украшения и скрылись.
Полиция уже задержала троих подозреваемых. Это жители Киева, Киевской и Донецкой областей. Задержанным от 33 до 38 лет.
Как сообщал Главред, на столичной Троещине обнаженный мужчина за рулем автомобиля подъехал к женщине, пытался силой затащить ее в машину и предлагал интим. Инцидент произошел ночью на улице около магазина на улице Богатырской.
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