Одежда – в крови, волосы обрезаны: в Киеве произошла серия нападений на женщин

В январе 2022 произошло несколько нападений на жительниц столицы / divannaya-sotnya.com.ua

В Киеве в январе 2022 произошел ряд нападений на женщин. Преступники отбирают у своих жертв деньги, телефоны и ценные вещи. Правоохранители советуют жительницам столицы не ходить по улице в одиночку.

Одно из нападений произошло в Дарницком районе Киева возле парка Партизанской славы. 27-летняя хореограф вышла с работы около 16:30 и пошла забрать обувь из ремонта, передает Obozrevatel.

На улице к девушке подошли двое мужчин восточной внешности, на вид обоим около 40 лет. Они брызнули чем-то ей в лицо и поволокли к автомобилю. Девушка потеряла сознание. Пришла в себя уже в машине. Преступники сразу стали ей угрожать и снова использовали какой-то препарат, от которого она "провалилась".

Что происходило дальше – девушка не помнит. Около 23:30 она очнулась возле одного из сел Бориспольского района Киевской области. Поскольку преступники забрали ее телефон, то ей пришлось пойти на ближайшую АЗС, чтобы позвонить мужу.

Преступники забрали у киевлянки сумку с банковскими картами и документами, а на всем теле девушки были порезы неизвестного происхождения, одежда – в крови, а волосы обрезаны.

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Правоохранители предварительно квалифицировали произошедшее как незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Читайте такжеВ Ужгороде пропавшую 36-летнюю женщину нашли убитой с пакетом на головеЕще одно жесткое нападение произошло в Подольском районе на улице Кирилловской. Грабитель напал на женщину, которая открывала дверь киоска, расположенного на остановке общественного транспорта.

Сначала преступник сбил женщину с ног, а затем начал душить ее собачьим поводком. Когда она перестала сопротивляться, мужчина схватил ее сумку, забрал из нее два мобильных телефона и скрылся.

Копам удалось задержать 42-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления. Теперь ему грозит семь лет лишения свободы.

Еще одно нападение произошло в одном из многоэтажных домов на улице Сергея Данченко в Подольском районе Киева. Трое мужчин ворвались в квартиру соседки - сорвали с шеи золотую цепочку, забрали из квартиры другие украшения и скрылись.

Полиция уже задержала троих подозреваемых. Это жители Киева, Киевской и Донецкой областей. Задержанным от 33 до 38 лет.

Как сообщал Главред, на столичной Троещине обнаженный мужчина за рулем автомобиля подъехал к женщине, пытался силой затащить ее в машину и предлагал интим. Инцидент произошел ночью на улице около магазина на улице Богатырской.

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