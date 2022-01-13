Под Киевом Дед Мороз выбил мужчине зубы за бесплатное фото

В Ирпени Дед Мороз избил мужчину / УНИАН

В Ирпени Киевской области в Новогоднюю ночь мужчина, который работал Дедом Морозом, устроил драку с одним из горожан.

Об этом рассказал в комментарии ITV начальник Ситуационного центра коммунального предприятия "Муниципальная стража" Роман Левенец, пишет Главред.

"Около часа ночи произошла первая драка, потом произошло еще несколько схваток. Так, "Дед Мороз", который фотографировался с горожанами, подрался с одним из своих клиентов из-за того, что тот не заплатил ему деньги за фото. В результате клиент лишился двоих зубов, ему оказывали помощь врачи скорой. А "Деда Мороза" задержала полиция", - рассказал Левенец.

Читайте такжеВ Мариуполе офицер разведки жестко избил и душил подчиненнуюТакже он добавил, что в Новогоднюю ночь в центре Ирпеня чуть ли не на каждой скамейке люди пытались распивать алкогольные напитки.

Ранее сообщалось, что Киеве в январе 2022 произошел ряд нападений на женщин. Преступники отбирают у своих жертв деньги, телефоны и ценные вещи. Правоохранители советуют жительницам столицы не ходить по улице в одиночку.

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