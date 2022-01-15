27-летняя жена украинского футболиста насмерть разбилась в ДТП в день его перехода в новый клуб

Жена украинского футболиста насмерть разбилась в ДТП / колаж ГСЧС, Instagram Виктории Данченко

27-летняя жена известного украинского футболиста Олега Данченко Виктория трагически погибла в ужасном ДТП в пятницу, 14 января. В этот же день луганская "Заря" сообщила о подписании контракта с 27-летним защитником, известным по выступлениям за "Черноморец" и ряд российских клубов.

По данным Telegram-канала "Одесса INFO", Виктория Данченко за рулем Mercedes сильно спешила и шла на обгон других автомобилей. В Малиновском районе Одессы женщина не справилась с управлением и врезалась в KIA, после чего влетела в эвакуатор, а затем и в отбойник трассы.

В результате ДТП супруга футболиста получила травмы, несовместимые с жизнью.

Как рассказали в ГУ ГСЧС в Одесской области, ее тело зажало в салоне собственного авто, его извлекали с помощью спецтехники.

Отметим, что уроженец Запорожья Данченко в последний год выступал за греческий АЕК, откуда и перебрался в "Зарю".

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Что известно о Виктории Данченко

Виктория заключила брак с Олегом Данченко в июле 2020 года. Детей у супругов не было. Со своим будущим мужем Данченко познакомилась в Instagram, а встречаться пара начала в 2017 году.

До этого она встречалась с другим украинским футболистом Владленом Юрченко, который в декабре 2021 года покинул черниговскую Десну.

В социальной сети Instagram женщина активно публиковала фото и видео с поездок по улицам города.

Виктория Данченко / Instagram Виктории Данченко

Виктория также публиковала снимки с путешествий и признавалась в любви к мужу. В годовщину свадьбы она написала:

"Сегодня ровно год, когда мы стали мужем и женой. И я без раздумий вышла бы за тебя еще миллион раз! Я очень люблю тебя, мой самый родной", - рассказывала она в соцсетях.

Виктория с мужем / Instagram Виктории Данченко

До замужества у Виктории была фамилия Фролова. Она училась в КНЕТУ и имела диплом психолог. Одесситке было всего 27 лет, в свой последний день рождения она написала в соцсети, что "с каждым годом становится все младше и красивее. Дальше — больше".

Виктория Данченко с мужем / Instagram Виктории Данченко

Последнее фото Виктория разместила в день гибели:

Последнее фото в соцсети / скриншот Instagram Виктории Данченко

Что известно об Олеге Данченко

Олег Данченко выступает на позиции защитника. В день смерти своей жены Виктории он на правах аренды перешел из греческого АЭКа в луганскую Зарю. Договор рассчитан на 1,5 года и предусматривает опцию выкупа контракта.

В текущем сезоне 27-летний футболист ни разу не сыграл за АЭК.

Виктория Данченко / Instagram Виктории Данченко

Напомним, ранее жуткое смертельное ДТП произошло вечером на Рождество, 7 января, в Ивано-Франковской области. В результате автомобильной аварии погиб 5-месячный малыш. ДТП произошло в районе поворота на село Пядыки в Коломыйском районе. 30-летний водитель Toyota Rav 4 во время поворота столкнулся с автомобилем Peugeot Expert.

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