Двое детей остались сиротами: водитель, которого трижды ловили пьяным за рулем, устроил смертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло утром 12 января на кольцевой дороге Харькова / Фото Нацполиции

Утром 12 января на кольцевой дороге Харькова произошло смертельное ДТП - погибли трое взрослых, а два маленьких ребенка получили тяжелые травмы. Спасателям пришлось вырезать тела троих погибших из искореженных автомобилей.

Столкнулись два автомобиля Kia Optima и Toyota Camry. Автомобиль такси был из службы такси 30-40. Toyota двигалась по своей полосе движения. За рулем авто находился 31-летний мужчина, который вез женщину с двумя детьми. После столкновения авто влетело в отбойник и повисло.

По предварительным данным, 34-летний водитель KIA, двигавшийся со стороны Дергачева в направлении Белгородского шоссе, допустил выезд на встречную полосу движения, где и протаранил такси.

В результате аварии погибли три человека: оба водителя и женщина, находившаяся на пассажирском сиденье такси.

Виновник ДТП трижды попадался за рулем в состоянии опьянения. Как сообщил в Facebook народный депутат Александр Бакумов, три админпротокола были составлены по ст. 130 КУоАП (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов).

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Однако ни по одному из них водитель не понес наказания, так как они даже не были рассмотрены в суде.

Попечительство над двумя трехлетними детьми, родители которых погибли в ДТП, оформят на себя их родственники. Сейчас мальчик и девочка находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Как сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, несовершеннолетние проживали с родителями в Харькове по ул. Н. Ужвий. У них есть две бабушки, дедушка и тетя.

В больнице у детей поочередно дежурят бабушки, одна из них, скорее всего, и оформит опекунство.

Состояние малышей до сих пор стабильно тяжелое: мальчика дважды прооперировали, у него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом бедра, удалили селезенку; у девочки – переломы обоих бедер.

По словам заммэра, все лечебные учреждения готовы предоставить этим детям всю необходимую медицинскую помощь и взять на себя расходы.

Как сообщал Главред, в Черновицкой области объявили о подозрении и отправили в СИЗО сотрудника Государственной таможенной службы Вадима Недугу - фигуранта пьяного ДТП, которое забрало жизнь 21-летней Дианы Чинчик. Авария произошла еще в августе 2021 года, но правоохранители "заметили" Недугу, который скрывался от ответсвенности, только через четыре месяца.

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