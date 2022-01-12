Смертельное ДТП под Харьковом: погибли три человека, двух детей госпитализировали

В результате столкновения двух автомобилей на кольцевой дороге вблизи села Черкасская Лозовая погибли три человека. Тела погибших из авто вырезали спасатели.
В Харькове произошло смертельное ДТП - спасателям пришлось вырезать тела троих погибших в аварии на кольцевой дороге вблизи села Черкасская Лозовая Малоданиловской громады.
ДТП произошло около 8:30 утра 12 января, сообщили в пресс-службе ГосЧС Харьковской области.
Столкнулись два автомобиля Kia Optima и Toyota Camry. В результате столкновения погибли три человека: водитель и пассажирка Toyota и водитель Kia.
Кроме того, пострадали двое детей, в возрасте примерно двух-трех лет. Они с разными травмами госпитализированы в Харьков.
На вызов прибыли спасатели. Они с помощью спецсредств деблокировали тела погибших для проведения дальнейших следственных действий.
Как сообщал Главред, в Черновицкой области объявили о подозрении и отправили в СИЗО сотрудника Государственной таможенной службы Вадима Недугу - фигуранта пьяного ДТП, которое забрало жизнь 21-летней Дианы Чинчик. Авария произошла еще в августе 2021 года, но правоохранители "заметили" Недугу, который скрывался от ответсвенности, только через четыре месяца.
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