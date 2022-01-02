При себе имел удостоверение помощника экс-депутата: в Ровно мужчина насмерть сбил военного

Мужчина пытался скрыться с места ДТП.
В Ровно насмерть сбили 27-летнего военного. Виновник скрылся с места ДТП, но спустя некоторое время его задержали.
Как сообщили в Нацполиции Ровенской области, пешеход переходил дорогу в запрещенном месте. Там его сбил водитель Audi, который сразу же скрылся с места аварии.
Во время задержания водитель и пассажир Audi вели себя агрессивно. У 24-летнего водителя обнаружили 2,10 промилле алкоголя.
По информации "Суспильного", при себе он имел удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата областного совета предыдущего созыва.
Читайте также16-летний парень в Луцке уходил от погони от копов и сбил людей на переходе: детали скандального ДТППресс-офицер Нацполиции Ровенщины Екатерина Загурская сообщила, что личность погибшего пешехода установили. Это – 27-летний военный из г. Костополь. Мужчина был в отпуске.
Ранее сообщалось, что в Киеве ночью, 2 января, на улице Светлицкого пьяный водитель сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе.
Пьяный водитель и его товарищ на BMW сбили двух человек, а после этого пытались сбежать с места аварии. Через десять минут их задержали на одной из АЗС.
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