Скандал с новогодним поздравлением Зеленского: в ВСУ заявили о приказе участвовать в съемках

Наталья Борисовская оказалась по левую руку от президента Владимира Зеленского / Скриншот

Сержант ВСУ Наталья Борисовская заявила о том, что посетила съемки новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского по приказу.

Как написала Борисовская в соцсетях, она не могла ослушаться приказа, потому что является военнослужащей.

Вместе с тем девушка пишет, что не поддерживает политические взгляды президента.

"Была, есть и буду против Зе... Я действующая военная и это было распоряжение", - объяснила она свое присутствие на съемках президентского ролика.

Обратим внимание, что информацию о приказе участия Борисовской в съемках обращения Зеленского подтвердил командир ее подразделения снайперов Сергей Варакин.

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"Приказы никто не собирался нарушать, поэтому и попала она на мероприятие, как и многие из тех, кто там был", - написал он в соцсети.

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Напомним, во время новогоднего обращения президент напомнил о положительных высказываниях международных партнеров Украины по поводу запуска рынка земли, о которых "пугали, что они от нас отвернутся".

В своем выступлении Зеленский также напомнил о важности борьбы с олигархами.

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