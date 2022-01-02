Скандал с новогодним поздравлением Зеленского: в ВСУ заявили о приказе участвовать в съемках

Информацию о приказе участия Натальи Борисовской в съемках обращения подтвердил командир ее подразделения.
Сержант ВСУ Наталья Борисовская заявила о том, что посетила съемки новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского по приказу.
Как написала Борисовская в соцсетях, она не могла ослушаться приказа, потому что является военнослужащей.
Вместе с тем девушка пишет, что не поддерживает политические взгляды президента.
"Была, есть и буду против Зе... Я действующая военная и это было распоряжение", - объяснила она свое присутствие на съемках президентского ролика.
Обратим внимание, что информацию о приказе участия Борисовской в съемках обращения Зеленского подтвердил командир ее подразделения снайперов Сергей Варакин.
"Приказы никто не собирался нарушать, поэтому и попала она на мероприятие, как и многие из тех, кто там был", - написал он в соцсети.
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Напомним, во время новогоднего обращения президент напомнил о положительных высказываниях международных партнеров Украины по поводу запуска рынка земли, о которых "пугали, что они от нас отвернутся".
В своем выступлении Зеленский также напомнил о важности борьбы с олигархами.
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