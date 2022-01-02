УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Скандал с новогодним поздравлением Зеленского: в ВСУ заявили о приказе участвовать в съемках

2 января 2022, 19:52

Информацию о приказе участия Натальи Борисовской в съемках обращения подтвердил командир ее подразделения.

Наталья Борисовская оказалась по левую руку от президента Владимира Зеленского / Скриншот

Сержант ВСУ Наталья Борисовская заявила о том, что посетила съемки новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского по приказу.

Как написала Борисовская в соцсетях, она не могла ослушаться приказа, потому что является военнослужащей.

Вместе с тем девушка пишет, что не поддерживает политические взгляды президента.

"Была, есть и буду против Зе... Я действующая военная и это было распоряжение", - объяснила она свое присутствие на съемках президентского ролика.

Обратим внимание, что информацию о приказе участия Борисовской в съемках обращения Зеленского подтвердил командир ее подразделения снайперов Сергей Варакин.

Реклама

"Приказы никто не собирался нарушать, поэтому и попала она на мероприятие, как и многие из тех, кто там был", - написал он в соцсети.

Читайте такжеОбращение президента: Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом

Напомним, во время новогоднего обращения президент напомнил о положительных высказываниях международных партнеров Украины по поводу запуска рынка земли, о которых "пугали, что они от нас отвернутся".

В своем выступлении Зеленский также напомнил о важности борьбы с олигархами.

Читайте еще:

viber
Владимир Зеленский новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Скандал с новогодним поздравлением Зеленского: в ВСУ заявили о приказе участвовать в съемках». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Привлечете богатство и удачу: три вещи, которые надо сделать после Нового года 2022Привлечете богатство и удачу: три вещи, которые надо сделать после Нового года 2022 Как использовать уксус не по назначению: 7 неожиданных примененийКак использовать уксус не по назначению: 7 неожиданных применений Что может "сбить" уровень холестерина в теле - ответ ученыхЧто может "сбить" уровень холестерина в теле - ответ ученых Приметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в беду Злата Огневич маняще раскинулась на кровати в белом платье, из которого грудь так и рвется наружуЗлата Огневич маняще раскинулась на кровати в белом платье, из которого грудь так и рвется наружу
19:52

Скандал с новогодним поздравлением Зеленского: в ВСУ заявили о приказе участвовать в съемках

19:40

В Украине повысили тарифы на воду: сколько будем платить в 2022 году

18:55

Фейк с посылками Новой почты: раскрыта наглая схема мошенников с подставойВидео

18:48

Старая психологическая травма России: почему Москва побоится воевать с Украиной зимоймнение

18:45

Приставал и угрожал: на Николаевщине женщина убила напавшего на нее мужчину его же ножом

Реклама
18:06

Отдала неизвестному мужчине: харьковчанка вернулась с прогулки без 3-летней дочки

18:02

У Зеленского анонсировали переговоры с Байденом: когда состоится диалог президентовВидео

17:52

Падение рейтингов ставит Зеленского перед очень непростым выбороммнение

17:49

В России выдвинули США новый ультиматум из-за УкраиныВидео

17:45

Новый год в "аду": украинцы показали кадры жуткого отдыха в ЕгиптеВидео

17:15

Страна "уходит за Дон": в Украине четыре региона РФ назвали своими территориями

17:00

В Украину ворвутся сильные морозы на РождествоВидео

16:49

В Киеве водитель напился из-за коронавируса и снес ребенка на пешеходном переходеВидео

16:47

В Украине полностью запретят тонкие пластиковые пакеты: отказников ждут немалые штрафыВидео

16:33

Жестоко отдубасили за замечание: в Херсоне депутата избили неизвестные

15:53

Украинский футболист опозорился поздравлением "братьям"-россиянам видео с Путиным

15:37

Приметы на 3 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:11

Ключевые реформы и борьба с олигархами: Зеленский раскрыл дорожную карту на 2022 годВидео

15:05

Взлетят на 50%: какие продукты резко подорожают в 2022 годуВидео

14:58

В Польше в новогоднюю ночь прямо на улице убили украинца, полиция задержала 12 человек

Реклама
14:40

Ющенко резко сменил имидж и удивил новым образом с густой бородойВидео

14:35

Гадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбу

14:21

Календарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенка

14:08

В Киеве в супермаркете охранник избил женщину без сертификата о вакцинацииВидео

13:33

В Запорожье праздничный салют попал девушке в лицоВидео

13:30

В Киеве горе-продавцы оставили прямо на улице море нераспроданных елокВидео

13:07

Сколько украинцев думают позитивно и ждут, что 2022 год будет лучше 2021-го - ответ социологов

13:00

Гороскоп на завтра, 3 января 2022: Близнецам – риск, Львам – расходы, Весам – вещие сныВидео

12:33

Ни уехать, ни приехать: оккупанты заблокировали большинство КПВВ на ДонбассеВидео

12:11

Украинцы назвали Тищенко и Киву главным разочарованием года - свежий опрос

12:10

Трагическое ДТП в Луцке: умерла женщина, которую подросток сбил на переходеВидео

11:55

В Минздраве спрогнозировали, будет ли локдаун в Украине из-за Омикрона

11:47

Израиль осудил марш в честь дня рождения Степана БандерыВидео

11:25

Цены на газ в январе поднялись: сколько украинцам придется тратить на "голубое топливо"

11:25

Когда Крещение 2022: дата, запреты и традиции дня

10:46

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 2 январяВидео

10:31

Тяга есть шоколад и пить кофе заложена в человеческом ДНК - комментарий ученых

10:25

В конце января в Украине начнется увеличение заболеваемости COVID-19 из-за Омикрона - МинздравВидео

10:01

Умерла режиссер легендарных мультфильмов "Лунтик" и "Смешарики"

09:55

Гороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президента

Реклама
09:42

В моду на весну-лето 2022 входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникФотоВидео

09:23

"Ничего об Украине без Украины": сегодня Зеленский поговорит с БайденомВидео

08:52

От тепла до морозов -13: в Украине со 2-4 января будет резко переменчивая погода

08:48

Угроза "большой войны": пойдет ли Россия в наступление на Украину в 2022 году

08:36

Японские ученые создают вакцину против COVID-19, которая дает защиту на всю жизньВидео

08:09

Гороскоп на сегодня, 2 января 2022: Овнам – опасные соблазны, Близнецам – расходы, Скорпионам – сплетниВидео

07:42

Кузин объяснил, чем отличается дополнительная доза вакцины против COVID-19 от бустернойВидео

06:55

Наступление отменяется – России нечем воеватьмнение

05:23

Леся Никитюк в прозрачном корсете соблазнила стройными формами

05:05

Как очистить кухню от жира и убрать жирные пятна: 3 рецепта действенных средств

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять