Обращение президента: Зеленский поздравил украинцев с Новым 2022 годом

Глава государства пожелал мира и здоровья каждому дому.
В Новый год президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и поздравил страну с 2022-ым.
Обращение главы государства телеканалы транслировали с 23:45.
Зеленский выступал по UA.Первый – 23:45. 1+1 – 23:45, Новый канал – 23:45, НТН – 23:50, Интер – 23:50, Украина – 23:55, ICTV – 23:55, СТБ – 23:50, 5 канал – 23:50, Прямой – 23:50.
Его выступление продлилось до 00:01 1 января 2022 года.
Глава государства подвел итоги ушедшего года и пожелал каждому украинцу мира, здоровья, благополучия и счастья в доме.
Он напомнил о радости украинцев каждой медали спортсменов и болели за представителей Украины на Евровидении.
"Кажется, получали каждую медаль вместе. Бежали рядом с ними, переплывали бассейны и боролись вместе с Беленюком. Как все шутили, что впервые политик и народный депутат не вывозит, а привозит золото в Украину!...",- сказал Зеленский.
Также глава государства отметил, что в этом году свой День независимости Украина праздновала почти неделю с участием более ста лидеров и представителей государств со всего мира.
Президент подчеркнул о положительных высказываниях международных партнеров Украины по поводу запуска рынка земли, о которых "пугали, что они от нас отвернутся".
Тема испуга в речи Зеленского продолжилась и в упоминании олигархов.
"А как мы напугали олигархов? Впервые они боятся закона. Одного закона. Настолько боятся, что пугают всех нас. Но цены на газ для наших граждан не выросли. И это факт. Пугали, что мы будем голодны. А мы впервые собрали более 100 миллионов тонн урожая. И это рекорд для независимого государства.
Кстати, собрали на земле, которую должны были вывезти вагонами. По крайней мере так нас пугали. Но рынок земли запустился. Миллионы украинцев стали реальными владельцами своей земли", - отметил он.
Напомним, в 2018 году Зеленский официально объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины. Он сделал это во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1". При этом новогоднее выступление президента Петра Порошенко оказалось сдвинуто.
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